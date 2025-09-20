Shumë aktivitete edhe në ditët e katërt të festivalit “TEKNOFEST Istanbul”
Festivali “TEKNOFEST Istanbul” po organizon shumë aktivitete për vizitorët edhe në ditën e katërt të tij, ndërkohë qytetarët treguan interes të madh për festivalin edhe në ditën e parë të fundjavës, raporton Anadolu.
Festivali më i madh në botë i aviacionit, hapësirës dhe teknologjisë TEKNOFEST, i organizuar nën udhëheqjen e Ministrisë së Industrisë dhe Teknologjisë dhe Fondacionit Turk të Teknologjisë (Fondacioni TR), me Anadolu-n si partner global të komunikimit, vazhdon të mirëpresë vizitorët në Aeroportin Ataturk në Stamboll.
Që nga orët e para të mëngjesit, vizitorët që erdhën në numër të madh kanë krijuar një imazh spektral të hapësirës ku organizohet TEKNOFEST.
1.1 milion konkurrentë aplikuan
“TEKNOFEST Istanbul” spikat me kategoritë e garave që mbështesin zhvillimin teknologjik në fusha kritike ndërsa në 58 kategori kryesore dhe 137 nënkategori, ekipet që kanë kaluar fazën paraprake do të përfitojnë mbështetje financiare me vlerë mbi 85 milionë lira. Ekipet fituese do të marrin gjithsej mbi 65 milionë lira shpërblime.
Në garat teknologjike të “TEKNOFEST Istanbul” kanë aplikuar më shumë se 565 mijë ekipe dhe 1.1 milion garues që duan t’i shndërrojnë ëndrrat e tyre në realitet.
Gamë e gjerë aktivitetesh, nga shfaqje ajrore e deri te koncertet
TEKNOFEST, i cili ka pritur gati 11 milionë vizitorë deri më sot, ofron aktivitete për pesë ditë në Stamboll për vizitorë të të gjitha moshave, nga fëmijët e vegjël te të rriturit e rinj, familjet te entuziastët e teknologjisë.
Festivali do të përfshijë gamë të gjerë përvojash, përfshirë shfaqje ajrore, koncerte, shfaqje skenike, ekspozita, punëtori edukative, zona përvojash simulimi, një planetarium, shfaqje shkencore, Tunelin e Kohës TEKNOFEST një ekspozitë të mjeteve kombëtare detare, tokësore dhe ajrore, ngjarje panairi dhe aktivitete speciale të fluturimit të parë për nxënësit e studentët.
“Ekipet akrobatike me avionë SOLOTÜRK dhe “Turkish Stars” në qiellin e Stambollit
“TEKNOFEST Istanbul” përfshin shfaqje ajrore nga industritë e hapësirës ajrore dhe të mbrojtjes, respektivisht performanca nga ekipet akrobatike me avionë SOLOTÜRK dhe “Turkish Stars” si nga dhe avionët luftarakë F-16.
Në festival u paraqiten helikopterët ATAK, Hürkuş, ANKA, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 dhe Bayraktar AKINCI.
Hyrja në “TEKNOFEST İstanbul” është falas ndërsa vizitorët duhet të regjistrohen në internet për të hyrë dhe dalë nga zona e eventit. Vizitorët do të jenë në gjendje të hyjnë dhe të dalin nga zona e eventit midis orës 9:00 të mëngjesit dhe 19:00 të mbrëmjes.
Përdorimi i transportit publik për të arritur në zonën e festivalit siguronin qasje të shpejtë dhe të lehtë për vizitorët.