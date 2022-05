Shuhet Xhevdet Peci, legjenda e boksit në Kosovë

Në moshën 67-vjeçare ka ndërruar jetë legjenda e boksit, Xhevdet Peci.

Lajmin për vdekjen e tij e ka konfirmuar sekretari i Federatës së Boksit të Kosovës Latif Demolli.

Xhevdet Peci u lind me 17 Prill 1955 në fshatin Zhazhë të Mitrovicës.

Me boks filloi të mirret si 16 vjeçar në klubin e boksit “Akumulatori” të Mitrovicës.

Talenti i tij, goditja e fortë e këtij fenomeni e bëri një boksier në peshat e rënda që se kishte Kosova deri më atëherë.

Me të punonte traineri legjendar Lah Nimani i cili parashikoj një të ardhme të ndritshme te ky djalosh i urtë dhe punëtor.

Në gjysmë sezonën e vitit 1973-1974, Xhevdet Peci dhe Lah Nimani kalojnë s`bashku në K.B.Prishtina si përforcime mjaft të qëlluara të asaj kohe.

Xhevdet Peci me të ardhur në K.B.Prishtina fitoi mjaft simpati.

Me 1983 dërgohet në Radniçki të Beogradit si huazim për ta shpëtuar nga rrënja e ligës.

Pas katër mujave Peci vendos të kthehet në folen e vjeter dhe bokson deri më vitin 1986 ku në Podgoricë të Malit të Zi pas një padrejtësie nga referi Serb ndaj tij e detyron Pecin që ta knock out-oj Referin në Ring dhe këtu Pecit i ndalohet boksimi përjetësisht dhe K.B.Prishtina dërgohet në ligën e dytë.

Rekordet e Xhevdet Pecit:

(1975 – 1983) – Katër here kampion i ish-Jugosllavisë në konkurencën individuale

(1975 – 1983) – Pesë here kampion i ish-Jugosllavisë në konkurrencen ekipore

(1978) – Kampion Ballkanikë

(1981) – Kampion Ballkanikë për herë të dytë

(1999 – deri me sot ) – kryetar e këshilit profesional së federatës boksit të Kosovës

(2000) – Qyteti i Mitrovicë-s e zgjedh sportistin e shekullit

Publiku ishte i fascionuar me talentin e tij, atë filluan ta thërrasin “KNOCK OUT” artist, sepse të rallë ishin ata që i qëndronin Pecit më shumë se një raund.

Tërë Pallati i rinisë dhe Sportit në Prishtinë pritnin match-in e fundit (kryesor të mbrëmjes) ku Peci gjithëmonë sjellte shllagun në torte si e quajnë kategorinë e rëndë në zhargonin boksiv.

Xhevdet Peci nga viti 1975 deri 1983 arriti ti fitoj pesë tituj ne konkurrencën ekipore dhe katër tituj në konkurrencën individuale në ish-Jugosllavi. Po në këto vitë Peci arriti të fitoj edhe dy kampionate Ballkanike.

Peci për pesë vite me radhë ishte boksieri që nuk kishte humbur asnjë match.