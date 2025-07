Shuhet Agjencia për Mbështetjen e Turizmit po mbyllet, të punësuarit kalojnë në Ministrinë e Kulturës dhe Turizmit

Agjencia për Mbështetjen dhe Promovimin e Turizmit do të pushojë së ekzistuari si institucion i pavarur dhe do të jetë në përbërje të Ministrisë së Kulturës dhe Turizmit, që u zyrtarizua me ndryshimet në Ligjin për Veprimtari Turistike që dje u miratuan në Kuvend.

Rreth tridhjetë të punësuar të Agjencisë do të transferohen në sektorin e turizmit të Ministrisë, i cili do të ketë edhe ambiente të reja për të cilat nuk do të paguhet qira si më parë në Qendrën Tregtare të Qytetit.

“Të gjitha procedurat dhe të gjithë të punësuarit do të kalojnë në një adresë, që është Ministria e Kulturës dhe Turizmit. Shpresoj që pas tetë ditësh pas publikimit në Gazetën Zyrtare, do të qasemi drejt marrjes së, pronës, gjithçkaje që është në pronësi të Agjencisë për Mbështetje të Turizmit. Të gjitha adresat do të drejtohen vetëm në një institucion dhe nuk do të paguhet më qira, e cila paguhet nga Agjencia për Mbështetje të Turizmit në QTQ, por kemi siguruar edhe kushte të reja hapësinore – dy katet e para në ndërtesën që tani përdoret nga Ministria e Energjisë. Kështu që shpenzimet do të ulen edhe këtu, do të kemi kushte shumë më të përshtatshme, një vendndodhje më qendrore, më të dukshme dhe, së fundmi, tani do të vazhdojmë plotësisht si Ministri e Kulturës dhe Turizmit”, deklaroi ministri i Kulturës Zoran Ljutkovi.

Theksoi se paraprakisht, për të qenë në gjendje të pranojmë më shpejt rreth 30 të punësuar dhe për të qenë të përgatitur për këtë proces, është bërë një ndryshim në sistematizimin në Ministri.

“Me ribalancimin e buxhetit, tashmë e kemi siguruar edhe buxhetin nga Agjencia për Mbështetje të Turizmit, kështu që jemi tashmë të plotë, shtoi ministri në një deklaratë për mediat.

Me ribalancin e buxhetit të destinuar për Agjencinë për Mbështetje të Turizmit, në Ministrinë e Kulturës dhe Turizmit siguron shtesë 605 milionë denarë ose rreth 10 milionë euro. Ato janë të shpërndara në disa zëra dhe do të përdoren për të mbështetur dhe promovuar kulturën dhe turizmin: për aktivitete në Plaoshnik, Kalanë e Shkupit, për Agjencinë e Filmit, etj.

Ministri bëri të ditur se është formuar një grup pune për të përparuar industrinë e guidave turistike në një takim që pati me ta dhe me shoqata nga shteti.

Paralelisht me përgatitjen e një strategjie të re për kulturë, pas skadimit të asaj të mëparshmes në vitin 2022, Ministria po përgatit edhe një Strategji për Turizmin për periudhën 2027-2032.

