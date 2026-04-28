Shtyhet seanca, punimet vazhdojnë në 14:00
Seanca për zgjedhjen e presidentit të Kosovës u shty vetëm pak minuta pas nisjes.
Kryetarja e Kuvendit të Kosovës, Albulena Haxhiu, tha se punimet do të vazhdojnë nga ora 14:00.
Ajo e arsyetoi këtë duke thënë se po i pret deputetët e opozitës, që i ka ftuar të marrin pjesë në seancë.
Haxhiu tha se ky është obligim kushtetues i secilit deputet.
“E ftoj opozitën sërish që të vijë në seancën për zgjedhjen e presidentit, pra në këtë seancë të jashtëzakonshme që e kemi nisur dje”, tha Haxhiu pasi lexoi disa aktgjykime të Gjykatës Kushtetuese, opinione të Komisionit të Venecias dhe raporte të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës.