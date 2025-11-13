Shtyhet seanca gjyqësore kundër 12 personave për keqpërdorim të vauçerëve sportiv
Gjykata Themelore Penale – Shkup shtyu seancën e sotme gjyqësore për lëndën që ka të bëjë me keqpërdorimin e vauçerëve shtetërorë sportiv, në të cilin akuzohen gjithsej 12 persona, përfshirë dy ish-drejtorët e Agjencisë për Rini dhe Sport, Darko Kaevski dhe Naumçe Mojsovski.
Siç informuan nga Gjykata Penale Themelore, procedura gjyqësore do të vazhdojë në procedurë të rregullt, ndërsa seanca e ardhshme gjyqësore do të mbahet sipas datave të përcaktuara më parë. Në fillim të këtij viti, procedurat gjyqësore filluan nga fillimi për shkak të një ndryshimi në Këshillin Gjyqësor, pasi gjyqtarja Xheneta Bektoviq, e cila e udhëhiqte lëndën, u zgjodh anëtare e Këshillit Gjyqësor, ndërsa kryesuese e re e Këshillit u bë gjyqtarja Frosina Stojanoska.
Në seancën e sotme duhej të vazhdonte procedura e provave dhe gjykata te deklarohej për disa kërkesa të paraqitura nga mbrojtja, përfshirë kërkesën për ndërprerjen e procedurës të paraqitur nga avokati Petre Shilegov, avokat mbrojtës i të pandehurit Kaevski. Mbrojtja kërkoi që gjykata të ndërpresë procedurën ose prokuroria të tërheqë aktakuzën, duke iu referuar ndryshimeve në Ligjin për Sport, me të cilat – sipas tyre – u shfuqizua neni që ishte baza ligjore për keqpërdorimet e supozuara me vauçerët.
Sipas prokurorisë, ndryshimet në Ligj nuk përbëjnë dekriminalizim të veprës penale, sepse thelbi i veprës penale “keqpërdorim i detyrës zyrtare” i referohet aktit të ekzekutimit, dhe jo një neni specifik të ligjit material.
Prokurorja Lidija Raiçeviq më parë theksoi se provat tashmë janë paraqitur dhe se nuk ka bazë ligjore që procedura të ndërpritet, duke theksuar se bëhet fjalë për një lëndë serioze që duhet të vazhdojë në një procedurë të rregullt gjyqësore.
Rasti, i njohur për publikun si “vauçer sportiv”, ka të bëjë me keqpërdorime të supozuara gjatë shpërndarjes së burimeve financiare përmes programit shtetëror për mbështetje të sportit.