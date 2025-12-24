Shtyhet seanca e Këshillit gjyqësor për shkak të mospasjes së kuorumit
Këshilli gjyqësor e shtyu sot seancën e 534-të për shkak të mungesës së kuorumit, pasi në seancë morën pjesë vetëm gjashtë nga gjithsej 15 anëtarë.
Kryetari i Këshillit gjyqësor, Aleksandar Kambovski, informoi se për shkak të numrit të pamjaftueshëm të anëtarëve të pranishëm, nuk janë përmbushur kushtet për mbajtjen e seancës, pas së cilës është shtyrë, ndërsa data e re do të shpallet më vonë.
“Një pjesë shfrytëzojnë pushimin vjetor, një pjesë janë në pushim mjekësor”, deklaroi Kambovski.
Dy anëtarëve, Milazim Mustafa dhe Selim Ademit ju ka skaduar mandati, ndërsa në seancë nuk kanë qenë të pranishëm as anëtarët në funksion, ministri i Drejtësisë dhe kryetari i Gjykatës Supreme.
Rendi i ditës së seancës së 534-të të Këshillit gjyqësor përfshin disa pika, përfshirë ndërprerjen e funksionit gjyqësor për shkak të arritjes së kushteve për pension, ankesa dhe peticione në lidhje me punën e gjyqtarëve dhe gjykatave, si dhe formimin e komisioneve për procedurat për përcaktimin e përgjegjësisë.
Rendi i ditës përfshin edhe diskutimin mbi Vendimin e Gjykatës administrative U-5 nr. 380/2025 në lidhje me gjyqtaren kushtetuese Elizabeta Dukovska si dhe mbi njoftimet mbi gjendjen e vërtetuar faktike.