Shtyhet debati për pakon e ligjeve për arsimin e lartë

Shtyhet debati për pakon e ligjeve për arsimin e lartë

Deputetët sot votuan rendin e ditës me katër ligjet në fushën e arsimit dhe aktiviteteve hulumtuese-shkencore në seancën e 116-të të Kuvendit.

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Pas votimit, kryetari i Kuvendit, Afrim Gashi, e ndërpreu seancën, ndërsa për vazhdimin e saj paralajmëroi njoftim shtesë.

Në rendin e ditës të seancës janë Propozim-ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për standardet studentore, me procedurë të shkurtuar, dhe Propozim-ligjet për Sigurimin e cilësisë në arsimin e lartë dhe shkencës, për Veprimtarinë hulumtuese-shkencore dhe për arsimin e lartë, të tre në lexim të parë.

Deputetja Daniela Hristova, e cila është edhe një nga propozueset e Propozim-ligjit për ndryshimim dhe plotësimin e Ligjit për standardet studentore, shpjegoi nevojën për miratimin e tij përmes një procedure të kryqëzuar, duke shpjeguar se ndryshimet e propozuara shtojnë kërkesën për akomodim dhe ushqim për studentët në konviktet shtetërore.

“Po përcaktohet kufiri i moshës për pranim në një konvikt studentor dhe po finalizohet procedura për vendosjen e masave edukative ndaj atyre studentëve të cilët nuk i përmbahen rregullores së konviktit”, informoi Hristova.

Ndryshimet, potencoi, kanë për qëllim siguri më të madhe të studentëve në konviktet studentore, si dhe trajtim më të barabartë për të gjithë studentët gjatë pranimit dhe gjatë vendosjes së procedurave disiplinore. Propozim-ligji, theksoi, nuk shkakton pasoja financiare ndaj buxhetit të Republikës së Maqedonisë.

Nuk u pranua propozimi i deputetit Sashko Jançev për të futur në rend të ditës një Propozim-ligj për ndryshimin e Ligjit për verërat.

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