Shtyen ndeshjet e futbollit në Greqi, 29 raste me Covid

Federata Greke shtyu xhiron e 9-të dhe të parafundit të play-off-it për titull.

Ndeshjet Olympiakos-Panathinaikos, Aris-AEK dhe Volos-PAOK, të planifikuar për këtë të dielë janë shyer, për shkak se Panathinaikos prezantoi 29 raste me Covid-19.

17 lojtarë dhe 12 pjestarë të stafit kanë rezultuar pozitiv me COVID-19.

Me dy xhiro për të luajtur, AEK dhe Panathinaikos janë të barabartë me 77 pikë në vendin e parë dhe të dytë, teksa, Olympiacos është i treti me 67.