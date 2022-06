Shtrenjtohet sërish dizeli, një litër pothuajse 100 denarë

Çmimi i dizelit prej sonte në mesnate do të shtrenjtohet për 2 denarë për litër, ndërsa i benzinave mbeten të njëjta, ka vendosur sot Komisioni Rregullator për Energjetik.

Sipas këtij vendimi çmimi i një litër dizel do të kushtojë 99,50 denarë.

Një litër EUROSUPER BS-95 do të vazhdojë të shitet për 107 denarë, ndërsa një litër EUROSUPER BS-98 do të shitet për 109 denarë.

Po ashtu nuk ka ndryshim as tek çmimi i Vajit të Lehtë për Amvisëri, gjegjësisht do të vazhdojë të kushtojë 95,5 denarë për litër. /SHENJA/