Shtrenjtohet dukshëm nafta, lirohet benzina

Shtrenjtohet dukshëm nafta, lirohet benzina

Nafta nga mesnata do të shtrenjtohet për 5,5 denarë për litër, ndërsa çmimet e benzinave do të ulen për 1,5 denarë. Vendimin e ka marrë Komisioni Rregullator për Energjetikë.

Me çmimet e reja, një litër naftë do të kushtojë 104,5 denarë, ndërsa benzina BS-95 do të shitet për 99 denarë, kurse BS-98 për 101 denarë për litër.

Sipas Komisionit, vendimi vjen pas rritjes së çmimit të dizelit të rafinuar në bursën mesdhetare me 7% gjatë javës së kaluar, si dhe forcimit të dollarit amerikan ndaj denarit me 1%.

MARKETING

Të ngjajshme

Turqia zotohet të vazhdojë diplomacinë për një “botë më të drejtë” në Ditën Ndërkombëtare të Paqes

Turqia zotohet të vazhdojë diplomacinë për një “botë më të drejtë” në Ditën Ndërkombëtare të Paqes

(VIDEO) Qytetarët mezi ia dalin, standardi i ulët, faturat dhe çmimet e larta

(VIDEO) Qytetarët mezi ia dalin, standardi i ulët, faturat dhe çmimet e larta

(VIDEO) LIgji për pagën minimale 600 euro në rend ditë në fillim të tetorit

(VIDEO) LIgji për pagën minimale 600 euro në rend ditë në fillim të tetorit

(VIDEO) Kryeministri në SHBA, takime të nivelit të lartë apo biseda në korridore?

(VIDEO) Kryeministri në SHBA, takime të nivelit të lartë apo biseda në korridore?

(VIDEO) Gashi: Qëndrimi për aktgjykimin e Hagës është personal

(VIDEO) Gashi: Qëndrimi për aktgjykimin e Hagës është personal

(VIDEO) Aksion i policisë në disa qytete, 6 të arrestuar për kontrabandë me ilaçe

(VIDEO) Aksion i policisë në disa qytete, 6 të arrestuar për kontrabandë me ilaçe