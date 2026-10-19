Shtrenjtohet dizeli, lirohet benzina! Çmime të reja të derivateve në RMV

Shtrenjtohet dizeli, lirohet benzina! Çmime të reja të derivateve në RMV

Nga mesnata, benzina do të lirohet për 2,5 denarë për litër, ndërsa dizeli do të shtrenjtohet për 2 denarë, sipas vendimit të Komisionit Rregullator të Energjetikës.
Çmimet e reja, që hyjnë në fuqi më 20 tetor, në orën 00:01, janë:

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Shik.mk

Eurosuper BS-95: 96 denarë/litër

Eurosuper BS-98: 98 denarë/litër

Dizeli: 99 denarë/litër

Vaji ekstra i lehtë për amvisëri: 110,50 denarë/litër

Shtrenjtohet edhe mazuti për 1,837 denarë, duke arritur në 53,579 denarë për kilogram.

Sipas Komisionit Rregullator, çmimet mesatare të derivateve të naftës rriten për 0,49% krahasuar me vendimin e kaluar.

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