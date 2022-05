Shtrenjtohet çmimet e derivateve të naftës

Komisioni Rregullator për Energjetik në mbledhjen e sotme ka vendosur që të shtrenjtohen çmimet e derivateve të naftës, shkruan SHENJA.

Sipas vendimit, çmimet me pakicë të EUROSUPER BS-95 dhe EUROSUPER BS 98 do të shtrenjtohen për 2 denarë, ndërsa çmimi i EURODIZEL shtrenjtohet për 1.50 denarë.

Çmimi i Vajit Ekstra të Lehtë për Amvisëri shtrenjtohet për 1,00 denarë, ndërsa i Mazutit për 0.510 denarë.

Nga data 04.5.2022 pas mesnate çmimet maksimale të derivateve të naftës do të jenë:

EUROSUPER BS-95 do të kushtojë 86,00 denarë për litër

EUROSUPER BS-98 do të kushtojë 88,00 denarë për litër

EURODIZEL do të kushtojë 87,00 denarë për litër

Vaj Ekstra të Lehtë për Amvisëri do të kushtojë 85,00 denarë për litër

Mazuti do të shitet për 52,294 denarë për kg