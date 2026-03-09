Shtrenjtohen dukshëm çmimet e derivateve të naftës, KRRE publikon çmimoren e re

Komisioni Rregullator për Energjetik ka publikuar çmimet e derivateve të naftës, ndërsa ashtu edhe sic pritej ka rritje të dukshme të çmimeve, raporton SHENJA.
Në bazë të vendimit të ri, çmimet e EUROSUPER BS-95 dhe EUROSUPER BS-98 do të shtrenjtohen për 5,00 për litër, dhe në bazë të këtij vendimi, një litër EUROSUPER BS-95 do të kushtojë 79,50 denarë, ndërsa EUROSUPER BS-98 denarë.
Rritje të madhe ka edhe të dizelit, përkatësisht 14.50 denarë do të shtrenjtohet. Kësisojë, në bazë të vendimit, një litër Dizel do të kushtojë 85.50 denarë.
Ndërkohë, vaji ekstra i lehtë për amvisëri EL-1 do të kushtojë 82,50 denarë për litër, ose 12,50 denarë më shumë./SHENJA/

