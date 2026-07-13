Shtrenjtohen dukshëm çmimet e derivateve të naftës
Nga mesnata hyjnë në fuqi çmime të reja të karburanteve, ndërsa rritja më e madhe prek dizelin, i cili shtrenjtohet për plot 5,5 denarë për litër.
Sipas vendimit të ri të Komisionit Rregullator për Energjetikë, EURODIZEL BS nga nesër do të shitet me çmim maksimal prej 88 denarësh për litër, krahasuar me çmimin e mëparshëm prej 82,50 denarësh.
Rritje kanë edhe benzinat. EUROSUPER BS-95 shtrenjtohet për 1,5 denarë dhe do të kushtojë 87 denarë për litër, ndërsa EUROSUPER BS-98 do të shitet me çmim prej 89 denarësh për litër.
Nafta ekstra e lehtë për amvisëri shtrenjtohet për 4,5 denarë, duke arritur në 86 denarë për litër. Çmimi i mazutit rritet për 0,938 denarë për kilogram, duke arritur në 42,168 denarë.
Nga Komisioni Rregullator për Energjetikë bëjnë të ditur se çmimet me pakicë të derivateve të naftës mesatarisht rriten për 3,59% krahasuar me çmimet e përcaktuara më 6 korrik.
Në arsyetimin e vendimit thuhet se rritja vjen si pasojë e rritjes së ndjeshme të çmimeve referente në tregun botëror, veçanërisht te dizeli, ku rritja ka arritur në 11,01%.
Ky është shtrenjtimi i dytë brenda vetëm një jave. Me vendimin e 6 korrikut, dizeli tashmë ishte rritur për 2,5 denarë, benzina për 1 denar, ndërsa nafta ekstra e lehtë për 2 denarë.
Çmimet e reja do të zbatohen nga ora 00:01 e datës 14 korrik.