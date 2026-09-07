Shtrenjtohen çmimet e derivateve të naftës, dizeli sërish kalon mbi 100 denarë

Shtrenjtohen çmimet e derivateve të naftës, dizeli sërish kalon mbi 100 denarë

Komisioni Rregullator i Energjetikës, i Shërbimeve të Ujit dhe i Shërbimeve të Menaxhimit me Mbeturina Komunale i Republikës së Maqedonisë së Veriut (KRRE) solli vendimin, me të cilin bëhet rritja e çmimeve të shitjes me pakicë të derivateve të naftës mesatarisht 4.89 % në raport me vendimin e datës 31.8.2026.

Çmimet e shitjes me pakicë të benzinave EUROSUPER BS-95 dhe EUROSUPER BS-98 rriten për 3.00 den/litër.
Çmimi i shitjes me pakicë i EURODIZELIT (D-Е V) rritet për 6.00 den/litër.

Çmimi i shitjes me pakicë i Vajit Ekstra të Lehtë për Amvisëri (ЕL-1) rritet për 8,00 den/litër.

Çmimi i shitjes me pakicë i shitjes me pakicë i Мazutit М-1 SU rritet për 1,591 den/kg dhe do të jetë 46,001 den/kg.

Nga data 8.9.2026, nga ora 00:01, çmimet maksimale të derivateve të naftës do të jenë:

EUROSUPER BS – 95 do të shitet për 97,00 (denarë/litër)

EUROSUPER BS – 98 do të shitet për 99,00 (denarë/litër)

EURODIZEL BS (D-E V) do të shitet për 101,00 (denarë/litër)

Vaj për Djegie Ekstra i Lehtë 1 (EL-1) do të shitet për 105,00 (denarë/litër)

Mazut М-1 SU do të shitet për 46,001 (denarë/kilogram).

MARKETING

Të ngjajshme

Kosova planifikon të ngrejë aktakuzë pas verifikimit të eshtrave të gjetura në Zubin Potok

Kosova planifikon të ngrejë aktakuzë pas verifikimit të eshtrave të gjetura në Zubin Potok

Rritet në 1.398 numri i viktimave nga përmbytjet në Nepal-Kinë, të zhdukur mbi 5.500 persona

Rritet në 1.398 numri i viktimave nga përmbytjet në Nepal-Kinë, të zhdukur mbi 5.500 persona

Shefi i të drejtave të njeriut i OKB-së kërkon ndalimin e transferimeve të armëve drejt Izraelit

Shefi i të drejtave të njeriut i OKB-së kërkon ndalimin e transferimeve të armëve drejt Izraelit

LSDM: Tetë viktima nga Ethet e Nilit Perëndimor dhe dy javë pa raport të ujit në Gostivar

LSDM: Tetë viktima nga Ethet e Nilit Perëndimor dhe dy javë pa raport të ujit në Gostivar

Irani: Asetet energjetike amerikane në Gjirin Persik janë të ekspozuara ndaj hakmarrjes iraniane

Irani: Asetet energjetike amerikane në Gjirin Persik janë të ekspozuara ndaj hakmarrjes iraniane

Vrasja në Duqanxhik të Shkupit, MPB jep detaje

Vrasja në Duqanxhik të Shkupit, MPB jep detaje