Shtrenjtohen çmimet e derivateve të naftës

Shtrenjtohen çmimet e derivateve të naftës

Komisioni Rregullator për Energjetikë (KRRE) ka vendosur rritjen e çmimeve me pakicë të derivateve të naftës, mesatarisht për 1,55 për qind. Vendimi hyn në fuqi nga mesnata, ndërsa rritja prek benzinat dhe naftën.

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Sipas vendimit të KRRE-së, Eurosuper BS-95 shtrenjtohet për 2 denarë dhe do të kushtojë 93 denarë për litër. Eurosuper BS-98 gjithashtu rritet për 2 denarë, duke arritur në 95 denarë për litër.

Ndërkohë, Eurodizel BS (D-E V) shtrenjtohet për 1 denar dhe çmimi i ri do të jetë 100 denarë për litër.

Pa ndryshime mbetet çmimi i vajit ekstra të lehtë për amvisëri (EL-1), i cili do të vazhdojë të kushtojë 110 denarë për litër.

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