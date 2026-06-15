Shtrenjtohen çmimet e derivateve të naftës

Shtrenjtohen çmimet e derivateve të naftës

Nga sonte në mesnatë, çmime të reja të karburanteve. Komisioni Rregullator për Energjetikë vendosi që benzinat të shtrenjtohen nga 1,5 deri në 2 denarë për litër, ndërsa dizeli për gjysmë denari. Ulen çmimet e vajit ekstra të lehtë për amvisëri dhe “mazutit”. Çmimi me pakicë i benzinës “eurosuper BS-95” rritet për 1,5 denarë dhe nga mesnata do të shitet me çmim prej 87,5 denarë, ndërsa “eurosuper BS-98” shtrenjtohet për dy denarë dhe çmimi i ri do të jetë 90 denarë për litër.

Dizeli shtrenjtohet për gjysmë denari dhe do të shitet me çmim prej 87,5 denarë për litër. Çmimi me pakicë i vajit ekstra të lehtë për amvisëri ulet për 2,50 denarë, me ç’rast çmimi i ri do të jetë 86,5 denarë. Ulet edhe çmimi me pakicë i “mazutit”, i cili tani do të shitet me çmim prej 46,2 denarë për kilogram.

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