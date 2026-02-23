Shtrenjtohen çmimet e derivateve të naftës

Shtrenjtohen çmimet e derivateve të naftës

Komisioni Rregullator i Energjetikës, i Shërbimeve të Ujit dhe i Shërbimeve të Menaxhimit me Mbeturina Komunale i Republikës së Maqedonisë së Veriut (KRRE) solli vendimin, me të cilin bëhet rritja e çmimeve të shitjes me pakicë të derivateve të naftës mesatarisht 1,24 % në raport me vendimin e datës 16.2.2026.
Çmimet e shitjes me pakicë të benzinës EUROSUPER BS-95 dhe EUROSUPER BS-98 rriten për 0,50 den/l.

Çmimet e shitjes me pakicë të EURODIZELIT (D-Е V) dhe të Vajit Ekstra të Lehtë për Amvisëri (ЕL-1) rriten për 1,00 denarë/litër.

Nga data 24.2.2026, ora 00:01 çmimet maksimale të derivateve të naftës do të jenë:
EUROSUPER BS – 95 do të shitet për 73,50 (denarë/litër)

EUROSUPER BS – 98 do të shitet për 75,50 (denarë/litër)

EURODIZEL BS (D-E V) do të shitet për 69,00 (denarë/litër)

Vaj për Djegie Ekstra i Lehtë 1 (EL-1) do të shitet për 68,00 (denarë/litër)

Mazut М-1 SU do të shitet për 34,520 (denarë/kilogram).

MARKETING

Të ngjajshme

Takim Ali – Hoxha: Përballje me sfidat e ndryshimeve klimatike dhe fuqizimit të sistemit për menaxhimin e krizave

Takim Ali – Hoxha: Përballje me sfidat e ndryshimeve klimatike dhe fuqizimit të sistemit për menaxhimin e krizave

Janevska në debat në ASHAM: Për arsim të lartë më cilësor dhe gjallërim të shkencës

Janevska në debat në ASHAM: Për arsim të lartë më cilësor dhe gjallërim të shkencës

Ish-princi Andrew i Mbretërisë së Bashkuar akuzohet se u ka faturuar taksapaguesve masazhe dhe udhëtime

Ish-princi Andrew i Mbretërisë së Bashkuar akuzohet se u ka faturuar taksapaguesve masazhe dhe udhëtime

(VIDEO) Pas një viti në arrati dorëzohet ish zv/kryeministri Artan Grubi

(VIDEO) Pas një viti në arrati dorëzohet ish zv/kryeministri Artan Grubi

(VIDEO) Dorëzimi i Grubit, reagojnë partitë politike

(VIDEO) Dorëzimi i Grubit, reagojnë partitë politike

(VIDEO) Thirrjet racist nga “Komitët”, institucionet pa përgjegjësi konkrete

(VIDEO) Thirrjet racist nga “Komitët”, institucionet pa përgjegjësi konkrete