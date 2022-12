Shtetet e Bashkuara, të shqetësuara nga ‘aktiviteti provokues ushtarak’ i Kinës pranë Tajvanit

Shtetet e Bashkuara janë të shqetësuara nga aktiviteti ushtarak i Kinës pranë Tajvanit, të cilin e quajti “provokues” dhe “destabilizues”, tha Shtëpia e Bardhë të hënën.

“Ne do të vazhdojmë të ndihmojmë Tajvanin për t’u vetëmbrojtur në përputhje me angazhimet tona të mëparshme dhe në përputhje me politikën tonë të një Kine” tha përmes një deklarate Këshilli i Sigurisë Kombëtare i Shtëpisë së Bardhë.