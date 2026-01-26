Shtetasja kroate dyshohet se e ka plagosur bashkëshortin e saj nga Maqedonia

Shtetasja kroate dyshohet se e ka plagosur bashkëshortin e saj nga Maqedonia

Prokuroria Themelore Publike në Kavadar ka nisur procedurë penale ndaj një shtetaseje kroate 30-vjeçare, me qëndrim të përkohshëm në Kavadar, e cila dyshohet se ka dhunuar dhe plagosur bashkëshortin e saj. Prokurori publik, duke marrë parasysh të gjitha rrethanat, ka vlerësuar se janë plotësuar bazat ligjore dhe i ka paraqitur gjyqtarit të procedurës paraprake pranë Gjykatës Themelore në Kavadar propozim për caktimin e masës së paraburgimit ndaj të dyshuarës.

“Dje në orët e mëngjesit, në gjendje të dehur me 2.61 promilë alkool në gjak, e dyshuara ka ushtruar dhunë në familje dhe e ka lënduar nëpër trup bashkëshortin e saj. Pas një përplasjeje verbale, ajo ka marrë një thikë nga kuzhina dhe e ka goditur të dëmtuarin në shpatullën e majtë dhe të djathtë, e më pas e ka gërvishtur në qafë dhe në trup”, thonë nga Prokuroria.

MARKETING

Të ngjajshme

Stuhi dimërore e rrezikshme përfshin SHBA-në, shtatë të vdekur dhe mijëra pa energji elektrike

Stuhi dimërore e rrezikshme përfshin SHBA-në, shtatë të vdekur dhe mijëra pa energji elektrike

Parashikimi i motit

Parashikimi i motit

Të shtëna me armë në Berlin, pesë persona të plagosur, dy prej tyre në gjendje të rëndë

Të shtëna me armë në Berlin, pesë persona të plagosur, dy prej tyre në gjendje të rëndë

Zelensky: Dokumenti i garancive të SHBA-së për Ukrainën është 100% gati!

Zelensky: Dokumenti i garancive të SHBA-së për Ukrainën është 100% gati!

MSH: Ligji për mbrojtje nga duhani është i mirë, synohet ndërgjegjësimi i duhanpirësve

MSH: Ligji për mbrojtje nga duhani është i mirë, synohet ndërgjegjësimi i duhanpirësve