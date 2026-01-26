Shtetasja kroate dyshohet se e ka plagosur bashkëshortin e saj nga Maqedonia
Prokuroria Themelore Publike në Kavadar ka nisur procedurë penale ndaj një shtetaseje kroate 30-vjeçare, me qëndrim të përkohshëm në Kavadar, e cila dyshohet se ka dhunuar dhe plagosur bashkëshortin e saj. Prokurori publik, duke marrë parasysh të gjitha rrethanat, ka vlerësuar se janë plotësuar bazat ligjore dhe i ka paraqitur gjyqtarit të procedurës paraprake pranë Gjykatës Themelore në Kavadar propozim për caktimin e masës së paraburgimit ndaj të dyshuarës.
“Dje në orët e mëngjesit, në gjendje të dehur me 2.61 promilë alkool në gjak, e dyshuara ka ushtruar dhunë në familje dhe e ka lënduar nëpër trup bashkëshortin e saj. Pas një përplasjeje verbale, ajo ka marrë një thikë nga kuzhina dhe e ka goditur të dëmtuarin në shpatullën e majtë dhe të djathtë, e më pas e ka gërvishtur në qafë dhe në trup”, thonë nga Prokuroria.