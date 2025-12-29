Shtëpia e Bardhë: Trump dhe Putin zhvillojnë një telefonatë ‘pozitive’

Shtëpia e Bardhë: Trump dhe Putin zhvillojnë një telefonatë ‘pozitive’

Shtëpia e Bardhë ka konfirmuar se Donald Trump dhe Vladimir Putin kanë zhvilluar një telefonatë.

Sekretarja e shtypit e Shtëpisë së Bardhë, Karoline Leavitt, postoi në rrjetet sociale duke e përshkruar bisedën midis dy udhëheqësve si “pozitive”.

Kremlini tha se Trump u informua për pretendimin rus për një sulm me dron në një rezidencë presidenciale të Putinit, transmeton Telegrafi.

Ndihmësi i Putinit, Yuri Ushakov, e përshkroi Trumpin si të tronditur kur Putini i tregoi për sulmin.

Më parë, zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, tha se Trump dhe Putin do të zhvillojnë një tjetër telefonatë “shumë shpejt” pas bisedës së tyre të djeshme.

Trump i kishte quajtur këto bisedime “produktive” dhe tha se do ta informonte presidentin rus pas takimit me Volodymyr Zelensky në Florida mbrëmë.

 

MARKETING

Të ngjajshme

Trump thotë se do të diskutojë me Netanyahun vendosjen e mundshme të trupave turke në Gaza

Trump thotë se do të diskutojë me Netanyahun vendosjen e mundshme të trupave turke në Gaza

Seanca e fundit e Kuvendit për këtë vit, u miratuan disa ligje me procedurë të shkurtuar

Seanca e fundit e Kuvendit për këtë vit, u miratuan disa ligje me procedurë të shkurtuar

Osmani paralajmëron kandidim për mandat të dytë presidencial

Osmani paralajmëron kandidim për mandat të dytë presidencial

Aksident në Matkë: Tre shtetas turq shpëtohen nga automjeti i përmbysur në lumin Treskë

Aksident në Matkë: Tre shtetas turq shpëtohen nga automjeti i përmbysur në lumin Treskë

Kasami promovon bulevardin që lidh Tetovën me Porojin, Xhepçishtin dhe Tearcën

Kasami promovon bulevardin që lidh Tetovën me Porojin, Xhepçishtin dhe Tearcën

Kina nis stërvitje ushtarake rreth Tajvanit, bllokadë në portet kryesore

Kina nis stërvitje ushtarake rreth Tajvanit, bllokadë në portet kryesore