Shtëpia e Bardhë: Trump dhe Putin zhvillojnë një telefonatë ‘pozitive’
Shtëpia e Bardhë ka konfirmuar se Donald Trump dhe Vladimir Putin kanë zhvilluar një telefonatë.
Sekretarja e shtypit e Shtëpisë së Bardhë, Karoline Leavitt, postoi në rrjetet sociale duke e përshkruar bisedën midis dy udhëheqësve si “pozitive”.
Kremlini tha se Trump u informua për pretendimin rus për një sulm me dron në një rezidencë presidenciale të Putinit, transmeton Telegrafi.
Ndihmësi i Putinit, Yuri Ushakov, e përshkroi Trumpin si të tronditur kur Putini i tregoi për sulmin.
Më parë, zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, tha se Trump dhe Putin do të zhvillojnë një tjetër telefonatë “shumë shpejt” pas bisedës së tyre të djeshme.
Trump i kishte quajtur këto bisedime “produktive” dhe tha se do ta informonte presidentin rus pas takimit me Volodymyr Zelensky në Florida mbrëmë.