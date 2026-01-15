Shtëpia e Bardhë thotë se Irani ndaloi 800 ekzekutime të planifikuara mes protestave

Shtëpia e Bardhë thotë se Irani ndaloi 800 ekzekutime të planifikuara mes protestave

Shtëpia e Bardhë deklaroi të enjten se autoritetet iraniane kanë “pezulluar” 800 ekzekutime të planifikuara, mes protestave që kanë zgjatur prej javësh, duke shtuar se Washingtoni po e “monitoron nga afër” situatën, raporton Aandolu.

“Presidenti sot mëson se 800 ekzekutime që ishin planifikuar dhe pritej të zhvilloheshin dje, janë ndalur”, u tha gazetarëve zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë, Karoline Leavitt.

Leavitt tha se administrata e presidentit amerikan Donald Trump po vazhdon të vlerësojë zhvillimet lidhur me Iranin dhe sinjalizoi se hapa të tjerë mbeten të mundshëm.

“Presidenti dhe ekipi i tij po e ndjekin nga afër këtë situatë dhe të gjitha opsionet mbeten në tryezë për presidentin”, tha Leavitt.

Presidenti i SHBA-së Donald Trump ka premtuar vazhdimisht mbështetje për protestuesit në Iran, ku demonstratat antiqeveritare kanë përfshirë vendin që nga muaji i kaluar.

Zyrtarët iranianë kanë akuzuar SHBA-në dhe Izraelin për mbështetje të asaj që e quajnë “trazira” dhe “terrorizëm” gjatë protestave.

Autoritetet nuk kanë publikuar shifra zyrtare për viktima ose të ndaluar. Agjencia e Lajmeve e Aktivistëve të të Drejtave të Njeriut (HRANA), me bazë në SHBA, vlerëson se janë vrarë mbi 2.600 persona, përfshirë protestues dhe forca sigurie.

