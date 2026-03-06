Shtëpia e Bardhë: Sulmet me raketa iraniane ndaj SHBA-së dhe aleatëve kanë rënë me 90 për qind që nga fillimi i luftës
Shtëpia e Bardhë ka bërë të ditur se sulmet me raketa të Iranit ndaj SHBA-së dhe aleatëve të saj kanë rënë me 90 për qind që kur Washingtoni dhe Tel Avivi nisën sulmet e tyre fundjavën e kaluar, transmeton Anadolu.
“Sulmet e tyre hakmarrëse me raketa balistike kundër SHBA-së dhe aleatëve tanë në rajon janë ulur me 90 për qind gjatë gjashtë ditëve të fundit”, tha zëdhënësja Karoline Leavitt gjatë një interviste për Fox News.
Tensionet rajonale janë përshkallëzuar që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën një sulm në shkallë të gjerë ndaj Iranit të shtunën, duke vrarë më shumë se 1 mijë persona, përfshirë liderin suprem iranian, Ali Khamenei, mbi 150 nxënëse dhe zyrtarë të lartë ushtarakë.
Irani është kundërpërgjigjur me breshëri të gjera sulmesh, duke shënjestruar bazat amerikane, objektet diplomatike dhe personelin ushtarak në të gjithë rajonin, si dhe disa qytete izraelite. Sulmet me dronë dhe raketa kanë vazhduar të përshkallëzohen, ndërsa raportimet tregojnë se Irani lëshoi raketa me municione thërrmuese drejt Tel Avivit mbrëmë.
E pyetur për rritjen e madhe të çmimeve të naftës që ka ardhur si pasojë e paqëndrueshmërisë rajonale të shkaktuar nga lufta, Leavitt tha se fokusi duhet të mbetet “te qëllimet afatshkurtra dhe të përkohshme të operacionit ‘Epic Fury’ për të shkatërruar regjimin iranian”.
Ajo tha se kjo “do të jetë një gjë shumë e mirë për tregjet e energjisë dhe të naftës dhe për çmimet e naftës në mbarë botën në afat afatgjatë, kur të mos ketë më një regjim terrorist që kufizon rrjedhën e lirë të energjisë”.