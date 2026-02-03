Shtëpia e Bardhë: Rusia, Ukraina dhe SHBA-të do të zhvillojnë takim trepalësh në Abu Dhabi të mërkurën
Shtëpia e Bardhë njoftoi sot se i dërguari special i SHBA-së, Steve Witkoff, dhe dhëndri i presidentit Donald Trump, Jared Kushner, do të marrin pjesë në negociata trilaterale me Rusinë dhe Ukrainën në kryeqytetin e Emirateve të Bashkuara Arabe, Abu Dhabi, transmeton Anadolu.
“I dërguari special Witkoff dhe Jared Kushner do të jenë në Abu Dhabi nesër për një raund tjetër të bisedimeve trilaterale”, tha zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë, Karoline Leavitt, për “Fox News”.
Duke theksuar se raundi i fundit i bisedimeve trilaterale që u zhvillua në fund të janarit “është historik nga natyra”, Leavitt pretendoi se tri vendet nuk kanë pasur kurrë mundësinë “të ulen realisht në tryezën e negociatave për të avancuar drejt paqes”.
“Pra, i dërguari special dhe Jared Kushner dhe presidenti Trump bënë të mundur të pamundurën në lidhje me paqen në Lindjen e Mesme, dhe unë e di se ata synojnë ta bëjnë të njëjtën gjë për luftën Rusi-Ukrainë”, tha ajo.
Raundi i fundit i bisedimeve trilaterale, që zgjati më shumë se tri orë, u zhvillua në Abu Dhabi më 24 janar, ku morën pjesë zyrtarë nga Rusia, Ukraina dhe SHBA-ja.
Delegacioni amerikan përbëhej nga të dërguarit e Trumpit Witkoff, Kushner dhe Josh Gruenbaum, të shoqëruar nga Sekretari i Ushtrisë Dan Driscoll dhe Gjenerali Alexus Grynkewich, komandant i Komandës Evropiane të SHBA-së.
Përfaqësues të Ukrainës ishin shefi i kabinetit të presidentit Volodymyr Zelenskyy, Kyrylo Budanov, Këshilltari i Sigurisë Kombëtare Rustem Umerov, dhe Shefi i Shtabit të Përgjithshëm Gjeneral Andrii Hnatov, së bashku me këshilltarët Sergiy Kyslytsya dhe Davyd Arakhamia.
Ekipi rus udhëhiqej nga Admirali Igor Kostyukov, kreu i inteligjencës ushtarake ruse.