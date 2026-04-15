Shtëpia e Bardhë: Presidenti i Kinës e siguroi Trumpin se nuk e furnizojnë Iranin me armë

Zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë, Karoline Leavitt, tha të mërkurën se presidenti kinez Xi Jinping e ka siguruar presidentin Donald Trump se Pekini nuk po e furnizon Iranin me armë gjatë konfliktit rajonal, raporton Anadolu.

“Presidenti Xi e siguroi presidentin se ata nuk po e furnizojnë Iranin me armë gjatë gjithë këtij konflikti, dhe kjo garanci iu dha presidentit”, tha Leavitt për gazetarët, së bashku me sekretarin e Thesarit Scott Bessent.

Nga ana e tij, Bessent theksoi rolin e rëndësishëm të Kinës në blerjen e naftës iraniane.

“Kina blinte më shumë se 90 për qind të naftës së tyre, që përbën rreth 8 për qind të nevojave energjetike të Kinës”, tha Bessent, duke shtuar se bllokada pranë Ngushticës së Hormuzit mund të ndalojë përkohësisht blerjet kineze të naftës së papërpunuar iraniane.

Ai tha se dy banka kineze janë paralajmëruar se mund të përballen me sanksione dytësore.

“Do t’ju them se dy banka kineze morën letra nga Thesari amerikan. Nuk do t’i identifikoj bankat, por u thamë se nëse mund të vërtetojmë se ka para iraniane që kalojnë përmes llogarive tuaja, atëherë jemi të gatshëm të vendosim sanksione dytësore”, shtoi ai.

Shefi i NATO-s thotë se Ukraina do të marrë 60 miliardë dollarë ndihmë ushtarake këtë vit

Shefi i NATO-s thotë se Ukraina do të marrë 60 miliardë dollarë ndihmë ushtarake këtë vit

Erdogan diskuton marrëdhëniet dypalëshe dhe bashkëpunimin me kryeministrin kanadez Carney

Erdogan diskuton marrëdhëniet dypalëshe dhe bashkëpunimin me kryeministrin kanadez Carney

Prevot: Belgjika mbetet aleat i besueshëm në rrugën e Maqedonisë së Veriut drejt BE-së

Prevot: Belgjika mbetet aleat i besueshëm në rrugën e Maqedonisë së Veriut drejt BE-së

ShBA: Asnjë anije nuk ka kaluar bllokadën në 48 orët e para

ShBA: Asnjë anije nuk ka kaluar bllokadën në 48 orët e para

Hakerët rusë hynë në qindra email-e të zyrtarëve në Ukrainë, NATO dhe Ballkan

Hakerët rusë hynë në qindra email-e të zyrtarëve në Ukrainë, NATO dhe Ballkan

Gjermania “mirënjohëse” ndaj Turqisë dhe Egjiptit për ndërmjetësimin për t’i dhënë fund luftës me Iranin

Gjermania “mirënjohëse” ndaj Turqisë dhe Egjiptit për ndërmjetësimin për t’i dhënë fund luftës me Iranin