Shtëpia e Bardhë pranon se kundërofensiva e Ukrainës nuk i ka përmbushur pritshmëritë

Administrata Biden pranoi të premten se fazat e hershme të kundërofensivës së Ukrainës nuk kanë përmbushur pritshmëritë por përsëriti se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të ofrojnë mbështetje në trajtim, pajisje dhe këshilla.

“Ne jemi në kontakt të vazhdueshëm, siç thashë, me homologët tanë ukrainas,” u tha gazetarëve të premten Koordinatori i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Shtëpisë së Bardhë për Komunikimet Strategjike, John Kirby.

“Dhe ata po na mbajnë të informuar – dhe ne vazhdojmë të bëjmë atë që mundemi për t’i ndihmuar ata në kundërsulm, qoftë kjo përmes stërvitjes, dhe siç e dini, ata ende po marrin trajnime në nivel brigade, ose aftësi shtesë dhe sigurisht, këshilla dhe informacione. Dua të them, ne vazhdojmë t’u ofrojmë mbështetje ndërsa ata punojnë në këto operacione sulmuese, por se ku do të shkojnë dhe sa shpejt do të shkojnë, kjo do të varet nga ata që të vendosin.”

Javën e kaluar, CNN raportoi se zyrtarët besonin se kundërofensiva ” nuk i përmbush pritshmëritë në asnjë front”. Në kundërofensivë, Kirby pranoi se forcat ukrainase “kanë bërë disa përparime – dhe ata vetë kanë folur për faktin se nuk është aq sa do të dëshironin, por përsëri, ne jemi të përqendruar të sigurohemi që ata të kenë atë që u nevojitet dhe do të vazhdojë ta bëjë këtë.

