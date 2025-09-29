Shtëpia e Bardhë: Netanyahu i kërkon falje Katarit për sulmet në Doha, zotohet të mos e përsërisë sulmin
Shtëpia e Bardhë ka njoftuar se kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu, i ka shprehur keqardhje kryeministrit të Katarit, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, për sulmin në Doha që ai autorizoi më herët këtë muaj, transmeton Anadolu.
‘Mea culpa’ u ofrua gjatë një telefonate trepalëshe në linjë me presidentin e SHBA-së, Donald Trump, teksa ai priti kryeministrin në Shtëpinë e Bardhë.
“Kryeministri Netanyahu shprehu keqardhjen e tij të thellë që sulmi me raketa i Izraelit kundër objektivave të Hamasit në Katar vrau pa dashje një ushtar të Katarit”, tha Shtëpia e Bardhë në një lexim zyrtar jashtëzakonisht të rrallë të telefonatës.
“Ai shprehu më tej keqardhjen se duke shënjestruar udhëheqjen e Hamasit gjatë negociatave për pengje, Izraeli shkeli sovranitetin e Katarit dhe pohoi se Izraeli nuk do të kryejë një sulm të tillë përsëri në të ardhmen”, tha Shtëpia e Bardhë.
Deklarata tha se Al Thani i “përshëndeti këto siguri, duke theksuar gatishmërinë e Katarit për të vazhduar të kontribuojë në mënyrë domethënëse në sigurinë dhe stabilitetin rajonal dhe kryeministri Netanyahu shprehu angazhim për të njëjtën gjë”.
Izraeli u përpoq të vrasë udhëheqjen e grupit palestinez Hamas në Katar gjatë një serie sulmesh në kryeqytetin Doha më 9 shtator. Hamasi njoftoi se delegacioni i tij, i udhëhequr nga Khalil al-Hayya, mbijetoi, por shefi i shtabit të al-Hayyas, Jihad Lebed, djali i tij Hammam al-Hayya dhe tre ndihmës u vranë.
Një anëtar i forcës së sigurisë së brendshme të Katarit u vra gjithashtu.
Shtëpia e Bardhë tha se udhëheqësit ranë dakord për një propozim të paraqitur nga Trump për të krijuar një “mekanizëm trepalësh për të rritur koordinimin, për të përmirësuar komunikimin, për të zgjidhur ankesat e ndërsjella dhe për të forcuar përpjekjet kolektive për të parandaluar kërcënimet”.
Ajo tha se Trump “shprehu dëshirën e tij për të vënë marrëdhëniet Izrael-Katar në një rrugë pozitive pas viteve të ankesave dhe keq-komunikimeve të ndërsjella”.
“Presidenti Trump vlerësoi të dy udhëheqësit për gatishmërinë e tyre për të ndërmarrë hapa drejt një bashkëpunimi më të madh në interes të paqes dhe sigurisë për të gjithë”, theksoi Shtëpia e Bardhë.