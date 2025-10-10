Shtëpia e Bardhë kritikon Komitetin e Çmimit Nobel, riafirmon përpjekjet e Trumpit për paqe

Shtëpia e Bardhë kritikoi sot dhënien e Çmimit Nobel për Paqe një udhëheqëse të opozitës në Venezuelë në vend të presidentit Donald Trump, i cili loboi shumë për nderin, duke shtuar se Trump do të vazhdojë përpjekjet e tij për të promovuar paqen, transmeton Anadolu.

“Presidenti Trump do të vazhdojë të bëjë marrëveshje paqeje, t’i japë fund luftërave dhe të shpëtojë jetë”, tha zëdhënësi i Shtëpisë së Bardhë, Steven Cheung në një deklaratë në kompaninë amerikane të mediave sociale X.

“Ai ka zemrën e një humanisti dhe nuk do të ketë kurrë si ai që mund të lëvizë malet me forcën e vullnetit të tij”, shtoi Cheung.

Gjithashtu në deklaratë kritikohet Komiteti i Nobelit, duke pretenduar se ka “treguar se vendos politikën mbi paqen”.

