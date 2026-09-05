Shtator “ferri” në Spanjë, temperaturat shkojnë 45.7 gradë, në Itali mbërrin vala e 6 e të nxehtit!
Ende nuk ka vjeshtë për Spanjën, vendi regjistroi së fundmi temperaturën më të lartë të shënuar ndonjëherë gjatë muajit shtator, pasi në qytetin El Granado, në jugperëndim të vendit, termometri shënoi 45.7 gradë Celsius, të dhëna këto të konfirmuara nga Agjencia Shtetërore Meteorologjike e Spanjës (AEMET).
Temperatura e regjistruar në El Granado barazoi rekordin kombëtar për muajin shtator, prej 45.7 gradë Celsius, i vendosur në Montoro në vitin 2016. Të dyja qytetet ndodhen në rajonin jugor të Andaluzisë. Kjo ishte sakaq edhe temperatura më e lartë në Spanjë përgjatë gjithë vitit. Ajo vjen në kohën kur një tjetër valë të nxehti me temperatura që kapërcyen 40 gradët Celsius, ka përfshirë pjesë të mëdha të jugut dhe perëndimit të vendit gjatë kësaj jave.
Italia sakaq po përballet me valën e gjashtë të të nxehtit, me temperatura rreth 34–35°C në shumë qytete të veriut dhe rajoneve qendrore, të cilat janë dukshëm mbi mesataren sezonale. Dara e të nxehtit vazhdon po kështu të mundojë edhe jugun e Francës.
Vera e këtij viti po rezulton jashtëzakonisht e gjatë dhe e nxehtë. Ajo nisi herët, që në maj, dhe vazhdoi me disa valë të njëpasnjëshme përvëlimi. Këtë situatë, ekspertët e lidhin me ndikimin e vazhdueshëm të anticiklonit afrikan, i cili po sjell masa ajri shumë të nxehta.
Në Itali, meteorologët thonë se një ftohje e motit mund të pritet nga e enjtja, me mbërritjen e masave të freskëta ajrore nga Atlantiku i Veriut, por ato mund të shoqërohen me stuhi të forta dhe breshër. Megjithatë, edhe kjo mund të mos shënojë fundin e verës, pasi sipas të dhënave të Qendrës Europiane, temperaturat mbi mesataren ka gjasa të vazhdojnë deri në fillim të tetorit.