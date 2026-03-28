Shtatëvjeçari i paralizuar nga një sulm izraelit lufton për t’u rikuperuar në Gaza
MARKETING
Shtatëvjeçari Yusuf Jamil Awad, i cili mbeti pjesërisht i paralizuar pas një sulmi izraelit, po përpiqet të “jetojë fëmijërinë e tij” në Deir al-Balah të Gazës.
MARKETING
Yusuf u plagos gjatë një sulmi ndërsa po ecte me nënën e tij drejt tregut.
Nëna e tij humbi jetën në sulm, ndërsa ai pësoi një dëmtim në shtyllën kurrizore që e la të varur nga karroca me rrota.
Tani, duke jetuar në kampin e refugjatëve Bureij, Yusuf mbështetet tek babai dhe motra e tij për kujdesin e përditshëm, ndërsa përballet me pasojat afatgjata të plagëve të tij.
Ai nuk mund të ecë, të luajë lirshëm me miqtë apo të marrë pjesë në aktivitetet dhe festimet e përditshme.
“Kjo është shumë e vështirë për mua, veçanërisht sepse nëna ime nuk është me mua. Nuk mund të luaj si fëmijët e tjerë. Dua trajtim. Nuk dua të humbas aftësinë për të ecur dhe nuk dua të humbas të ardhmen time. Dua të bëhem më mirë që të mund të luaj përsëri si fëmijët e tjerë”, tha ai.
Megjithatë, babai i tij tha se mjekët i kanë thënë familjes se gjendja e tij nuk është e pashpresë dhe se ai mund të ecë përsëri me trajtim jashtë vendit.
“Gjendja e tij nuk është e pashpresë. Ata thanë se ekziston një mundësi e lartë, deri në 90 për qind, që ai të rikuperohet dhe të kthehet si më parë”, tha babai i tij, Jamil Mohammed Awad.
Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, të paktën 677 palestinezë janë vrarë dhe 1.813 janë plagosur në sulmet izraelite në të gjithë Rripin e Gazës që nga fillimi i zbatimit të një marrëveshjeje armëpushimi midis Izraelit dhe Hamasit në tetor të vitit 2025.
Armëpushimi ndaloi luftën dyvjeçare të Izraelit, e cila ka lënë më shumë se 72 mijë palestinezë të vrarë dhe mbi 171 mijë të tjerë të plagosur që nga tetori i vitit 2023, së bashku me shkatërrimin e gjerë të rreth 90 për qind të infrastrukturës civile.