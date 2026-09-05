Shtatëmbëdhjetë vite nga fatkeqësia me anije në Liqenin e Ohrit

Shtatëmbëdhjetë vite nga fatkeqësia me anije në Liqenin e Ohrit

Sot bëhen 17 vite nga tragjedia në Liqenin e Ohrit në të cilën gjatë fundosjes së anijes “Ilinden” jetën e humbën 15 turistë bullgarë.

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Fatkeqësia ndodhi më 5 shtator të vitit 2009, rreth orës 10:30, kur anija “Ilinden”, me 57 udhëtarë që lundronte në relacionin Ohër – Shën Naum, u përmbyt rreth 250 metra larg bregut, afër autokampit #Eleshec”.

Viktimat ishin banorë të komunave Anton, Pirdol, Zllatica, Mirkovo dhe Ribarica nga Bullgaria.

Anija u nxorr nga liqeni më 19 shtator dhe u dërguar deri te kanali Studençishta, ku ndodhet edhe sot, si dëshmi e tragjedisë në të cilën jetën e humbën 15 njerëz.

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