Shtatë të plagosur nga sulmi izraelit në Libanin jugor

Shtatë të plagosur nga sulmi izraelit në Libanin jugor

Shtatë persona u plagosën të premten në një sulm ajror izraelit në qytetin jugor libanez Maarakeh, sipas ekipeve lokale të emergjencës, transmeton Anadolu.

Shoqata libaneze “Risala Scout” tha në një deklaratë të transmetuar nga agjencia zyrtare e lajmeve NNA se ekipet e saj të ambulancës, shpëtimit dhe zjarrfikësve nxituan për të reaguar pas një sulmi ajror që goditi lagjen lindore të qytetit.

Në deklaratë thuhet se gjashtë të plagosur u transportuan në spitalet e afërta, ndërsa një tjetër u trajtua në vendngjarje. Ekipet e shpëtimit gjithashtu punuan për të rihapur rrugët e bllokuara nga sulmi.

Ndërkohë, NNA-ja raportoi se avionë luftarakë izraelitë kryen një sulm ajror në dy faza mbi qytetin Toul, duke goditur dhe shkatërruar një ndërtesë banimi dhe tregtare.

Agjencia gjithashtu raportoi për dy sulme të tjera ajrore në qytetin Nabatieh al-Fawqa.

Izraeli ka ndërmarrë një ofensivë në Liban që nga 2 marsi, e cila ka vrarë 3.711 persona dhe ka plagosur 11.483 të tjerë deri të enjten, si dhe ka zhvendosur më shumë se një milion njerëz.

Pavarësisht armëpushimit që filloi më 17 prill, Izraeli ka vazhduar ofensivën përmes granatimeve të përditshme vdekjeprurëse dhe shkatërrimit të gjerë të shtëpive në dhjetëra fshatra.

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