Shtatë të lënduar në një aksident trafiku në Gostivar

Shtatë të lënduar në një aksident trafiku në Gostivar

Shtatë persona mbetën të lënduar në një aksident trafiku që ndodhi në rrugën “Mlaki” në Gostivar, njoftoi Ministria e Punëve të Brendshme (MPB).

Sipas policisë, aksidenti është raportuar më 6 korrik, rreth orës 23:10, në Departamentin e Punëve të Brendshme të Gostivarit. Në aksident u përfshinë një automjet “Citroen Berlingo”, i drejtuar nga R.J. (59) nga Gostivari, dhe një automjet “Seat Leon”, me drejtues O.R. (70), gjithashtu nga Gostivari.

Si pasojë e përplasjes, të dy shoferët pësuan lëndime të rënda. Lëndime të rënda morën edhe tre pasagjerë: M.S. (64), Z.I. (45) dhe S.R. (60). Të gjithë u transportuan për trajtim në Kompleksin e Klinikave “Nëna Terezë” në Shkup.

Ndërkaq, dy pasagjerë të tjerë, D.P.G. (59) dhe P.A. (54), pësuan lëndime dhe iu nënshtruan ekzaminimeve mjekësore në Qendrën Mjekësore të Gostivarit.

Në vendin e aksidentit është kryer ekspertizë nga një ekip i Departamentit të Punëve të Brendshme të Gostivarit, ndërsa po hetohen rrethanat dhe shkaqet e aksidentit.

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