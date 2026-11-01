Shtatë shoferë u arrestuan brenda 24 orëve

Shtatë shoferë u arrestuan brenda 24 orëve

Shtatë shoferë janë ndaluar gjatë 24 orëve të fundit në lokacione të ndryshme në vend, për veprën penale “drejtim i pakujdesshëm i automjetit”, sipas nenit 297-a të Kodit Penal, njoftoi Ministria e Punëve të Brendshme.

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Shik.mk

Tre prej tyre drejtonin automjete pa e dhënë provimin për patentë shoferi. Bëhet fjalë për H.I. (39) nga Velesi, S.Sh. (36) nga Kumanova dhe A.Sh. (25) nga fshati Sellcë.

Dy shoferë u kapën duke drejtuar automjetin nën ndikimin e alkoolit. Ata janë Z.S. (43) nga Kumanova dhe Z.Z. (63) nga Velesi.

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