Shtatë rekorde e çmendura që Messi mund t’i thyejë gjatë vitit 2024

Lionel Messi është ende një nga lojtarët më të mirë në botë në moshën 36-vjeçare dhe ai do të ketë shansin të bëjë histori në vitin 2024 duke thyer shtatë rekorde të çmendura.

Ky vit kalendarik duhet të jetë një vit emocionues për argjentinasin pasi ai ka edicionin e tij të parë të plotë në MLS për të pritur me padurim më pas Kupën e Amerikës me Argjentinën në verë.

Ne kemi hedhur një vështrim më të afërt në disa nga rekordet që ai është në prag të thyerjes me Inter Miamin dhe Argjentinë në 2024.

Golashënuesi më i mirë i Kupës së Amerikës

36-vjeçari aktualisht është vetëm katër gola larg rekordit të golashënuesit më të mirë të të gjitha kohërave në kompeticion. Messi ka 14 gola në kompeticion, ndërsa Norberto Mendez dhe Zizinho mbajnë rekordin me 17 gola secili.

Në turneun e fundit të Copa America, Messi arriti të shënonte katër gola, kështu që ky rekord mund të thyhet lehtësisht në verë.

Golashënuesi më i mirë i të gjitha kohërave i Inter Miamit

Është çmenduri të mendosh se Messi tashmë e ka në sy këtë rekord, vetëm pak muaj pasi iu bashkua klubit. Sigurisht, Inter Miami u vendos si klub vetëm në vitin 2018, por megjithatë është mbresëlënës.

Sulmuesi argjentinas ka shënuar tashmë 11 gola për klubin që do të thotë se Messi është vetëm 18 gola larg rekordit të Gonzalo Higuain prej 29 golash.

Siç qëndrojnë gjërat, Messi shënon mesatarisht një gol çdo 96 minuta për ekipin MLS dhe kështu ai duhet të jetë në gjendje ta thyejë këtë rekord me lehtësi nëse e ruan atë raport.

Më së shumti asistime në historinë e Inter Miamit

Së bashku me thyerjen e rekordit të golave, Messi padyshim do të shikojë edhe numrin e asistimeve të tij. Shoku i tij i skuadrës Robert Taylor aktualisht mban rekordin për më shumë asistime në historinë e Inter Miami me 14.

Messi nuk është shumë mbrapa pasi ai tashmë ka shënuar pesë asistime në 14 paraqitjet e tij të para për klubin. Duke pasur parasysh aftësitë e tij krijuese të perëndishme, do të jetë e lehtë për atë që të thyejë këtë rekord në vitin kalendarik.

Gola/asistime më së shumti në ndeshjet ndërkombëtare

Messi do të ketë shansin për të rimarrë këtë rekord në vitin 2024. Ai ka kohë që është në garë me Cristiano Ronaldon për këtë titull, edhe pse sulmuesi portugez ka pak avantazh në këtë pikë.

Ronaldo aktualisht mban rekordin me 163 gola/asistime në skenën ndërkombëtare, ndërsa numri i Messit aktualisht është në 159. Me një seri të mirë ndeshjesh për Argjentinën, Messi mund ta mbyllte lehtësisht diferencën.

Më së shumti gola/asistime për Inter Miamin

Së bashku me të qenit golashënuesi rekord i klubit, Higuain mban gjithashtu rekordin për gola/asistime ​​në historinë e klubit.

Rekordi aktualisht qëndron në 40 gola/asistime të cilat Messi ka një shans të madh për ta thyer këtë vit. Siç qëndrojnë gjërat, Messi do të ketë nevojë për 24 gola që Inter Miami të arrijë rekordin e Higuain.

Më së shumti gola/asistime në karrierë

Messi tashmë mban rekordin për gola/asistime ​​në shekullin 21, por ai ka mundësinë të shkojë më tej këtë vit dhe të arrijë një numër historik.

Siç qëndrojnë gjërat, Messi është vetëm 18 gola/asistime ​​nga 1200 për klubin dhe kombëtaren. Gjatë epokës së Messit, vetëm Ronaldo ka arritur të shkojë diku afër atyre shifrave.

Paraqitje rekord në Kupën e Amerikës

Messi tashmë kryeson këtë listë së bashku me ish-lojtarin e Kilit, Sergio Livingstone, me 34 paraqitje në garë.

Megjithatë, sulmuesi argjentinas ka shansin të kapërcejë atë shifër dhe të bëhet mbajtësi i plotë i paraqitjeve rekord në kompeticion. Me përjashtim të ndonjë lëndimi, Messi duhet ta thyejë këtë rekord me lehtësi. /Telegrafi/

