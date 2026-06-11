Shtatë provime të jurisprudencës do të jepen në shqip, praktike mbeten në maqedonisht, tha Shabani
Çështja e provimit të jurisprudencës ishte një nga temat e diskutuara në emisionin “Debat” në TV Shenja, ku përfaqësuesi i VLEN-it, Admir Shabani, foli për zgjidhjen që po shqyrtohet nga grupi punues për mundësimin e dhënies së provimit në gjuhën shqipe.
Duke iu përgjigjur pyetjes së gazetarit Abedin Ismaili lidhur me takimin e grupit punues me kryeministrin Hristijan Mickoski dhe deklaratën e këtij të fundit se “nuk është arritur asgjë”, Shabani tha se po punohet për gjetjen e një mekanizmi që do t’u mundësojë të diplomuarve në drejtësi t’i nënshtrohen provimit në gjuhën shqipe.
“Provimi i jurisprudencës do të jetë në shqip. Bisedohet për nëntë provime, prej të cilave shtatë janë teorike dhe dy praktike. Shtatë provimet do të jepen në gjuhën shqipe”, deklaroi Shabani.
I pyetur për kërkesën e studentëve që i gjithë provimi të zhvillohet në shqip, ai sqaroi se pengesa kryesore lidhet me pjesën praktike të provimit, e cila bazohet në lëndë reale nga gjykatat, që nuk janë në dy gjuhë.
“Merret lënda reale nga gjykatat e vendit dhe nuk ekziston lëndë në të dy gjuhët. Nuk po vulosim asgjë, thjesht po gjejmë mekanizmin që i diplomuari në juridik t’i nënshtrohet provimit në gjuhën shqipe. Shtatë provimet do të jenë në shqip, dy në maqedonisht. Arsyeja është se nuk ekziston asnjë lëndë e vetme në dy gjuhë. Që nga vitet ’90 e këndej nuk ka asnjë lëndë në shqip”, theksoi Shabani.
Sipas tij, diskutimet vazhdojnë me qëllim që të gjendet një zgjidhje e qëndrueshme, e cila do t’u mundësojë kandidatëve shqiptarë të japin pjesën më të madhe të provimit të jurisprudencës në gjuhën amtare, duke respektuar njëkohësisht procedurat dhe dokumentacionin ekzistues gjyqësor.