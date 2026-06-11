Shtatë provime të jurisprudencës do të jepen në shqip, praktike mbeten në maqedonisht, tha Shabani

Shtatë provime të jurisprudencës do të jepen në shqip, praktike mbeten në maqedonisht, tha Shabani

Çështja e provimit të jurisprudencës ishte një nga temat e diskutuara në emisionin “Debat” në TV Shenja, ku përfaqësuesi i VLEN-it, Admir Shabani, foli për zgjidhjen që po shqyrtohet nga grupi punues për mundësimin e dhënies së provimit në gjuhën shqipe.

Duke iu përgjigjur pyetjes së gazetarit Abedin Ismaili lidhur me takimin e grupit punues me kryeministrin Hristijan Mickoski dhe deklaratën e këtij të fundit se “nuk është arritur asgjë”, Shabani tha se po punohet për gjetjen e një mekanizmi që do t’u mundësojë të diplomuarve në drejtësi t’i nënshtrohen provimit në gjuhën shqipe.

“Provimi i jurisprudencës do të jetë në shqip. Bisedohet për nëntë provime, prej të cilave shtatë janë teorike dhe dy praktike. Shtatë provimet do të jepen në gjuhën shqipe”, deklaroi Shabani.

I pyetur për kërkesën e studentëve që i gjithë provimi të zhvillohet në shqip, ai sqaroi se pengesa kryesore lidhet me pjesën praktike të provimit, e cila bazohet në lëndë reale nga gjykatat, që nuk janë në dy gjuhë.

“Merret lënda reale nga gjykatat e vendit dhe nuk ekziston lëndë në të dy gjuhët. Nuk po vulosim asgjë, thjesht po gjejmë mekanizmin që i diplomuari në juridik t’i nënshtrohet provimit në gjuhën shqipe. Shtatë provimet do të jenë në shqip, dy në maqedonisht. Arsyeja është se nuk ekziston asnjë lëndë e vetme në dy gjuhë. Që nga vitet ’90 e këndej nuk ka asnjë lëndë në shqip”, theksoi Shabani.

Sipas tij, diskutimet vazhdojnë me qëllim që të gjendet një zgjidhje e qëndrueshme, e cila do t’u mundësojë kandidatëve shqiptarë të japin pjesën më të madhe të provimit të jurisprudencës në gjuhën amtare, duke respektuar njëkohësisht procedurat dhe dokumentacionin ekzistues gjyqësor.

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