Shtatë persona të privuar nga liria për dhunë në familje gjatë 24 orëve të fundit
Policia ka regjistruar disa raste të dhunës në familje gjatë 24 orëve të fundit në qytete të ndryshme të vendit, ku janë arrestuar disa persona të dyshuar për sulme fizike, kërcënime dhe forma të tjera të dhunës ndaj anëtarëve të familjes.
Në Gostivar, më 10 korrik 2026, rreth orës 01:20, një 41-vjeçar raportoi se ishte sulmuar fizikisht në oborrin e shtëpisë nga bashkëshortja e tij 37-vjeçare, me të cilën ndodhet në procedurë divorci. Gruaja u arrestua dhe pas dokumentimit të rastit do të ngrihet kallëzim përkatës.
Në Prilep, më 9 korrik në orën 13:30, policia arrestoi një 53-vjeçar, i dyshuar se kishte ushtruar dhunë fizike ndaj bashkëshortes së tij. Pas zbardhjes së plotë të rastit do të pasojë kallëzim penal.
Një rast tjetër u raportua në Shkup, ku një 71-vjeçar njoftoi policinë se djali i tij e kishte sulmuar fizikisht atë dhe vajzën e tij në shtëpinë familjare, duke dëmtuar edhe disa sende shtëpiake. Policia po ndërmerr masa për zbardhjen e plotë të ngjarjes.
Në Negotinë, më 9 korrik në orën 20:45, policia arrestoi 34-vjeçaren Z.M. nga Kavadari, pasi dyshohet se kishte shkuar në shtëpinë e bashkëshortit të saj 53-vjeçar, e kishte kërcënuar dhe kishte dëmtuar sende. Ajo u ndalua në stacion policor dhe, pas dokumentimit të rastit, ndaj saj do të ngrihen kallëzime përkatëse.
Po në Negotinë, në një rast tjetër, policia arrestoi 35-vjeçarin I.P., i cili, sipas denoncimit, kishte kërcënuar nënën e tij 66-vjeçare në një degë banke. Gjatë ndërhyrjes ai sulmoi edhe zyrtarët policorë. Pas ndalimit, ai u dërgua në një institucion shëndetësor, ndërsa ndaj tij do të ngrihet kallëzim përkatës.
Në Kumanovë, policia zhvilloi intervistë zyrtare me 40-vjeçarin N.B., pas denoncimit të bashkëshortes së tij 27-vjeçare. Ajo pretendon se ishte detyruar të kryente marrëdhënie seksuale kundër vullnetit të saj dhe se ishte kërcënuar nga bashkëshorti, si edhe familja e saj. Rasti është në procedurë dhe po dokumentohet.
Në rajonin e Dibrës, më 10 korrik rreth orës 00:30, policia arrestoi 33-vjeçarin O.B., i dyshuar se kishte sulmuar fizikisht ish-bashkëshorten dhe nënën e saj. Pas dokumentimit të plotë të rastit do të ngrihen akuza përkatëse.
Në Shtip u regjistruan dy raste të ndara të dhunës në familje. Në rastin e parë, policia arrestoi 26-vjeçarin S.S., i cili dyshohet se kishte sulmuar fizikisht të dashurën e tij 20-vjeçare dhe e kishte kërcënuar me një mjet të mprehtë. Në rastin e dytë, u arrestua 23-vjeçari O.R., i dyshuar për sulm fizik ndaj partneres së tij 24-vjeçare në shtëpinë familjare.
Për të gjitha rastet është njoftuar prokurori publik dhe, pas dokumentimit të plotë të ngjarjeve, ndaj personave të dyshuar do të ndërmerren procedurat përkatëse ligjore.