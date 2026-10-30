Shtatë kandidatë të nominuar për të drejtuar Organizatën Botërore të Shëndetësisë
Shtatë kandidatë janë nominuar nga shtetet anëtare për t’u bërë drejtori i ardhshëm i përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH), njoftoi agjencia shëndetësore e OKB-së, transmeton Aandolu.
Në mesin e kandidatëve janë Hanan Mohammed Al-Kuwari nga Katari, ish-ministre e Shëndetësisë dhe këshilltare aktuale e kryeministrit për shëndetin publik; Hanan Balkhy nga Arabia Saudite, drejtoreshë rajonale e OBSH-së për Mesdheun Lindor; dhe Hans Henri P. Kluge nga Belgjika, drejtor rajonal i OBSH-së për Evropën.
Të nominuar janë gjithashtu Maria P. Neira nga Spanja, ish-drejtoreshë e Departamentit të Mjedisit dhe Shëndetit të OBSH-së; ministri indonezian i Shëndetësisë, Budi Gunadi Sadikin; si dhe Li Song nga Kina, sekretare e Federatës Gjithëkineze të Grave dhe ish-zyrtare e lartë e shëndetësisë.
Kandidati i shtatë është onkologu pediatrik armen Gevorg Tamamyan, profesor dhe drejtues i departamentit në Universitetin Shtetëror të Mjekësisë në Jerevan, i cili u nominua nga Botsvana.
Kandidatët do të marrin pjesë në një forum publik në selinë e organizatës në Gjenevë, më 18 dhe 19 nëntor, duke u mundësuar shteteve anëtare të zhvillojnë bisedime të drejtpërdrejta me ta.
Bordi Ekzekutiv i OBSH-së do ta ngushtojë listën në pesë kandidatë në fillim të vitit 2027, përpara se të zhvillojë intervista dhe të nominojë deri në tre kandidatë për shqyrtim nga Asambleja Botërore e Shëndetësisë.
Një forum i dytë publik për kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të mbahet më 15 mars 2027.
Asambleja pritet ta emërojë drejtorin e ardhshëm të përgjithshëm në maj, ndërsa kandidati i përzgjedhur do ta marrë detyrën më 16 gusht 2027.