Shtatë kandidatë në garë për president të shtetit

Në mesnatë skadoi afati për mbledhjen e nënshkrimeve për kandidatët për president në zgjedhjet, që filloi më 23 shkurt. Zyrtarisht në garë janë shtatë kandidatë për zgjedhjet presidenciale, rrethi i parë i të cilave do të mbahet më 24 prill të këtij viti.

Sipas të dhënave të KSHZ-së, nga 7 marsi deri në ora 20:00, nga 15 kandidatët e regjistruar për mbledhjen e nënshkrimeve për zgjedhjet presidenciale, deri më tani 10.000 nënshkrimet e nevojshme janë mbledhur nga Stevo Pendarovski i mbështetur nga LSDM, i cili ka 22.412 nënshkrime, Gordana Siljanovska Davkova nga VMRO-DPMNE – 28.086, Bujar Osmani nga BDI – 11.085, Arben Taravari nga koalicioni opozitar shqiptar Vlen- 10.710, kandidati i OQM Stevço Jakimovski – 11.290, Maksim Dimitrievski lideri i E DI – Për Maqedoninë tonë – 11.605 dhe Biljana Vankovska Cvetkovska -10.95, nënshkrime.

Të gjithë kandidatët e tjerë kanë më pak nënshkrime – kandidatja Mersiha Smailoviq e mbështetur nga Lidhja Demokratike Boshnjake ka 2.778, Velo Markovski 1.634 nënshkrime, Gjorgi Manaskov 488, Zorica Cvetkovska 284, Zotëri Poposki 145, Goce Ristov -6 dhe Dragan Nikollovski 6 nënshkrime. Deri më tani, sipas KSHZ-së, nuk ka asnjë nënshkrim për kandidatin Tome Nikolloski.

Mbledhja e nënshkrimeve u zhvillua në të gjitha zyrat rajonale të KSHZ-së të vendosura në selitë e 34 vetëqeverisjeve lokale dhe para noterëve adekuat.

Kur parashtrues i listës për kandidat për president është një grup votuesish, është e nevojshme që të mblidhen të paktën 10.000 nënshkrime nga votuesit e regjistruar në Listën Zgjedhore, përderisa kur parashtrues i listës për kandidat për president janë deputetë, është e nevojshme që të mblidhen të paktën 30 nënshkrime të deputetëve.

Pjesëmarrësit në zgjedhje, listat me kandidatë për president të shtetit duhet t’i dorëzojnë në KSHZ më së voni deri më 19 mars, në mesnatë.

Të enjten, pa debat, ishte votuar Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Kodit Zgjedhor, me procedurë të shkurtër, qëllimi i të cilit, siç më parë shpjegoi deputeti Martin Kostovski, është që të precizohet korniza ekzistuese juridike dhe të rregullohen dispozitat nga zgjidhja ligjore ekzistuese në drejtim të procesit zgjedhor gjithpërfshirës për të gjithë pjesëmarrësit në zgjedhje.

Ndër të tjera, precizohen dispozitat në lidhje me regjistrimin e votuesve për të siguruar që të gjithë votuesit me të drejtë vote të regjistrohen në listat zgjedhore, duke hequr kufizimet në bazë të dokumenteve të identifikimit të skaduar, si dhe duke sqaruar procedurat për përfshirjen në listat zgjedhore për personat të cilët do të mbushin 18 vjet mes dy rretheve zgjedhore.

Me dispozitën kalimtare të ligjit rregullohet e drejta që votuesit të mund të votojnë me letërnjoftim ose pasaportë afati i të cilave ka skaduar në periudhë prej nëntë muajve deri në ditën e mbajtjes së zgjedhjeve.

Kryeministri Talat Xhaferi beson se me ndryshimet e Kodit zgjedhor nuk do të zgjidhet plotësisht problemi me validitetin e dokumenteve të qytetarëve në procesin zgjedhor dhe thekson se duhet të mundësohet që qytetarët të votojnë me dokumente të vjetra pa afat.

“Nuk jam i bindur se problemi me dokumentet e udhëtimit do të zgjidhet në funksion të dispozitave të rregulluara dhe të sanksionuara nga vetë ligji, ai parashikon që të gjithë qytetarët që kanë dokumente me afat të skaduar brenda nëntë muajve deri në ditën e zgjedhjeve do të mund të votojnë. Ato që janë më të vjetër nuk do të munden, ndaj zgjidhja është e pjesshme, jo e plotë. Nëse kemi dokumente me afat prej nëntë muajsh deri më 24 prill, do të votojmë, por më 8 maj çfarë do bëjmë. Duke dashur të bëjmë një përjashtim, bëjmë një tjetër përjashtim që përjashton një pjesë të qytetarëve”, theksoi Xhaferi.

Duke iu përgjigjur pyetjes së një gazetari në konferencën për media pas inspektimit të ndërtimit të autostradës Rankovcë – Kriva Pallankë, ai tha se qytetarët duhet të votojnë me dokumente të vjetra, pavarësisht se në çfarë afati kanë skaduar.

“Vendimi të jetë i hapur për qytetarët që kanë dokumente të skaduara të mund të votojnë këtë vit pa marrë parasysh afatin që u ka kaluar”, nuk mendoj se zgjidhja është e plotë, jam i bindur se do të vijnë sërish në Qeveri për zgjidhje shtesë. Kuvendi do të duhet të mendojë ose ne në Qeveri do ta korrigjojmë këtë problem”, nënvizoi ai.

Më 24 prill dhe 8 maj qytetarët e Maqedonisë së Veriut do të votojnë në zgjedhjet e shtata presidenciale dhe të njëmbëdhjetat parlamentare.

