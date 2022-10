Shtatë gola për tre pikë, Inter i çmendur në Firence

Inter del me tre pikët e plota nga transferta në Firence ndaj Fiorentinës pasi fituan me shifrat 3-4. Zikaltërit e nisën në mënyrën më të mirë ndeshjen teksa në harkun e 15 minutave të para ishin në avantazhin e dy golave falë realizimeve të Barellës dhe Lautaro Martinez. U duk sikur, të besuarit e trajnerit Simone Inzaghi do të merrnin një triumf të lehtë dhe pa u djersitur, mirëpo “vjollcët” surprizuan me reagimin e tyre dhe në pjesën e parë shkurtuan diferencat me anë të Cabral që shënoi nga pika e bardhë e penalltisë.

Ndërkohë, në fraksionin e dytë, Fiorentina gjeti edhe golin e barazimit me anë të një realizimi shumë të bukur të Ikone. Gjithsesi, Inter kaloi sërish në avantazh me anë të Lautaro Martinez që ishte protagonist absolut i zikaltërve. Argjentinasi fitoi një 11-metërsh të cilë e ktheu vetë në gol. Por, vendasit nuk e kishin thënë ende fjalën e fundit dhe ishte Luka Jovic ai që barazoi shifrat në 3-3.

U duk sikur pas këtij episodi ndeshja nuk do të dhuronte sërish emocione, mirëpo Inter nuk u dorëzua dhe ia doli të shënonte golin e katërt me anë të Mkhitaryan. Një fitore që mund të cilësohet me siguri e çmendur në një nga transfertat më të zikletshme të sezonit. Pas këtij suksesi, Inter merr vendin e shtatë me 21 pikë, ndërsa Fiorentina mbetet me 13 pikë në vendin e 10-të.