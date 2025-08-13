Shtatë fshatra të djegura në Gramsh, zjarri ende jashtë kontrollit
Situata me zjarrin në Gramsh vazhdon të jetë shumë e vështirë.
Era e ka përhapur zjarrin dhe vatra të reja kanë dalë në zona të ndryshme. Në Skënderbegas po digjet dhe fshati i fundit.
Gjithsej 6 fshatra të shkrumbuar totalisht, fshati i 7 sapo është përfshirë nga flaket dhe një tjetër shumë afër, raporton Tch.
Në njësinë Kodovjat zjarri është shumë afër fshatit Posnovisht dhe pastaj fshatrat e tjerë janë zinxhir afër me njëri tjetrin.