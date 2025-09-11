Shqiptohen gjoba ndaj 31 shoferëve në Tetovë dhe Gostivar
SPB Tetovë njofton se janë shqiptuar gjoba ndaj 31 shoferëve për shkak të parkimit të paligjshëm të automjeteve të tyre.
“Gjatë ditës së djeshme (10 shtator), në territorin e SPB Tetovës është zbatuar një kontroll i automjeteve dhe drejtuesve të automjeteve. Gjatë kontrollit janë zbuluar dhe sanksionuar gjithsej 31 drejtues automjetesh (TE-24 dhe GV-7) për parkim të kundërligjshëm, nga të cilët 14 (TE-11 dhe GV-3) janë larguar me automjetin special “Merimangë”.
Gjithashtu janë sanksionuar edhe 113 lloje të tjera të kundërvajtjeve në komunikacion (TE-78 dhe GV-35)”, thonë nga SPB Teteovë.