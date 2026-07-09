Shqiptari që këshillon Erdoganin takon Trampin dhe Ramën

Shqiptari që këshillon Erdoganin takon Trampin dhe Ramën

Sabri Demiri, shqiptari nga Maqedonia e Veriut dhe një nga bashkëpunëtorët më të afërt të presidentit turk Recep Tayyip Erdoğan për çështjet e Ballkanit, është takuar me Presidentin e SHBA-së Donald Trump dhe Kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama.

Demiri, i cili prej më shumë se 30 vitesh bashkëpunon me Presidentin Erdoğan dhe që nga viti 2020 ushtron detyrën e Kryekëshilltarit të Presidentit dhe Përfaqësuesit Special për Ballkanin, vazhdon të jetë aktiv në takimet me personalitete të rëndësishme të diplomacisë ndërkombëtare.

I konsideruar si një nga emrat më të besuar të Presidentit Erdoğan për politikën e Ballkanit, Demiri njihet për njohjen e thellë të zhvillimeve dhe ekuilibrave në rajon. Takimi dhe fotografia e tij me Donald Trump dhe Edi Ramën shihet si një dëshmi e rolit të tij në diplomacinë rajonale dhe në forcimin e lidhjeve ndërmjet Turqisë dhe vendeve të Ballkanit.

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