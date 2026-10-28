Shqiptari hidhet nga dritarja për t’i ikur policisë në Zvicër, arrestohet pas arratisjes – i gjenden heroinë, kokainë dhe armë
Një 35-vjeçar shqiptar ka tentuar t’i shpëtojë kontrollit policor në Zvicër duke u hedhur nga dritarja e një prone në Pfeffikon të kantonit të Lucernit, nga një lartësi prej rreth tre metrash e gjysmë. Ai është lënduar nga rënia, por, pavarësisht kësaj, ka arritur të largohet fillimisht nga vendi i ngjarjes. Arratisja e tij përfundoi pak më vonë, kur policia e lokalizoi dhe e arrestoi nën dyshimet për trafik droge.
Sipas informacioneve të publikuara nga mediat zvicerane, bazuar në njoftimin e Policisë së Lucernit, ngjarja ka ndodhur të mërkurën, më 21 tetor 2026, pasi autoritetet kishin marrë informacione për veprimtari të dyshuar kriminale dhe kishin nisur monitorimin e një prone në Pfeffikon.
Kur zyrtarët policorë tentuan të kontrollonin dhomën ku ndodhej 35-vjeçari, ai u hodh nga dritarja në një lartësi prej afërsisht tre metrash e gjysmë, në përpjekje për t’iu shmangur kontrollit policor, shkruan Blick.
Pavarësisht lëndimeve të pësuara nga rënia, i dyshuari arriti të ikte nga vendi i ngjarjes. Megjithatë, policia e lokalizoi dhe e arrestoi pak më vonë.
Pas arrestimit, 35-vjeçari mori trajtimin e parë nga ekipet mjekësore. Për shkak të lëndimeve, ai më pas u transportua me helikopter në spital për trajtim të mëtejshëm.
Pas ngjarjes, hetuesit kryen një kontroll të mëtejshëm në pronën ku qëndronte i dyshuari. Gjatë kontrollit, policia zbuloi dhe sekuestroi disa qindra gramë substanca narkotike të dyshuara, konkretisht heroinë dhe kokainë.
Përveç lëndëve narkotike, autoritetet gjetën edhe disa mijëra franga zvicerane në para të gatshme. Gjatë kontrollit u sekuestrua gjithashtu një dokument identifikimi i falsifikuar, si dhe një pistoletë.
Zbulimet e bëra gjatë kontrollit kanë shtuar dyshimet e autoriteteve ndaj 35-vjeçarit, ndërsa hetuesit po vazhdojnë punën për të sqaruar rrethanat e plota të rastit dhe për të përcaktuar përgjegjësinë e tij të mundshme penale.
Hetimi për këtë rast po zhvillohet nga Zyra e Prokurorit Publik të Lucernit, përkatësisht Departamenti 4 i Krimeve të Veçanta.
Autoritetet zvicerane po hetojnë dyshimet për trafik droge, ndërsa sekuestrimi i heroinës, kokainës, parave të gatshme, dokumentit të falsifikuar dhe armës përbën pjesë të provave që do të shqyrtohen gjatë procedurës hetimore.
Deri në përfundimin e hetimeve dhe një vendimi përfundimtar nga autoritetet kompetente, 35-vjeçari konsiderohet i dyshuar dhe jo person i shpallur fajtor.