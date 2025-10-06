Shqiptari ekzekutohet në Kolumbi nga vrasësi me pagesë

Shqiptari ekzekutohet në Kolumbi nga vrasësi me pagesë

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur të dielën pasdite në qytetin Medellin të Kolumbisë, ku një 44-vjeçar me origjinë shqiptare është vrarë në një atentat të dyshuar nga vrasës me pagesë.

Sipas raportimeve të Euronews Albania, viktima është identifikuar si Artur Tuçi, i lindur në Shqipëri, por që posedonte dokument identiteti ekuadorian. Gjatë sulmit, është plagosur edhe një grua që po e shoqëronte atë.

Autori i dyshuar i krimit është arrestuar nga policia kolumbiane në komunën Bello, në veri të Luginës së Aburras. Ai udhëtonte me motoçikletë dhe kishte me vete armën e zjarrit që dyshohet të jetë përdorur në atentat. Të dyja – arma dhe motoçikleta – janë sekuestruar nga autoritetet.
Hetimet për motivet dhe rrethanat e sulmit janë në vijim.

MARKETING

Të ngjajshme

Mexhiti: Do të ndërtohen ashensorë në mbi 80 ndërtesa pesëkatëshe në Çair

Mexhiti: Do të ndërtohen ashensorë në mbi 80 ndërtesa pesëkatëshe në Çair

Bujar Osmani: Revitalizim i sallave sportive dhe ndërtim i terreneve të reja për qytetarët e Çairit

Bujar Osmani: Revitalizim i sallave sportive dhe ndërtim i terreneve të reja për qytetarët e Çairit

Ndalohet një person në Tetovë, kërcënoi me armë zyrtarët policorë

Ndalohet një person në Tetovë, kërcënoi me armë zyrtarët policorë

Presidenti Begaj: Bashkëpunimi rajonal, instrumenti kryesor për integrimin e rajonit në BE

Presidenti Begaj: Bashkëpunimi rajonal, instrumenti kryesor për integrimin e rajonit në BE

Gjendet i pajetë në Lubjanë të Sllovenisë, trupi i 39 vjeçarit nga Maqedonia e Veriut

Gjendet i pajetë në Lubjanë të Sllovenisë, trupi i 39 vjeçarit nga Maqedonia e Veriut

Ulen çmimet e derivateve të naftës

Ulen çmimet e derivateve të naftës