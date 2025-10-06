Shqiptari ekzekutohet në Kolumbi nga vrasësi me pagesë
Një ngjarje e rëndë ka ndodhur të dielën pasdite në qytetin Medellin të Kolumbisë, ku një 44-vjeçar me origjinë shqiptare është vrarë në një atentat të dyshuar nga vrasës me pagesë.
Sipas raportimeve të Euronews Albania, viktima është identifikuar si Artur Tuçi, i lindur në Shqipëri, por që posedonte dokument identiteti ekuadorian. Gjatë sulmit, është plagosur edhe një grua që po e shoqëronte atë.
Autori i dyshuar i krimit është arrestuar nga policia kolumbiane në komunën Bello, në veri të Luginës së Aburras. Ai udhëtonte me motoçikletë dhe kishte me vete armën e zjarrit që dyshohet të jetë përdorur në atentat. Të dyja – arma dhe motoçikleta – janë sekuestruar nga autoritetet.
Hetimet për motivet dhe rrethanat e sulmit janë në vijim.