“Shqiptarët janë më të pambrojtur se kurrë”, Lidhja Shqiptare reagon ashpër: Të hetohen edhe ata që tentuan ta fshehin sulmin
Lidhja Shqiptare ka reaguar lidhur me sulmin ndaj dy punonjësve shqiptarë të Higjienës Komunale në Shkup, duke kërkuar që përveç dhunuesve, përgjegjësi ligjore dhe politike të mbajnë edhe personat dhe institucionet që, sipas saj, e kanë fshehur rastin dhe nuk kanë vepruar me kohë.
Nga kjo parti kërkojnë përgjegjësi nga mjeku kujdestar, si dhe nga strukturat komanduese dhe ekipet kujdestare të SPB-së Shkup. Sipas tyre, rasti ngre dyshime serioze për mosveprim institucional dhe tentim të fshehjes së ngjarjes.
“Dhuna fizike ndaj dy shqiptarëve nga huliganët maqedonas patjetër që duhet të merr epilog dhe dhunuesit të marin dënimin e merituar. Por, Lidhja Shqiptare vlerëson që nuk mjafton me kaq tanimë që në shesh kanë dalë skandale të tjera po aq të rënda lidhur me këtë rast.
Përgjegjësi ligjore dhe politike duhet të mbajnë edhe ata që fshehën këtë rast, nuk vepruan në kohë, nuk pati reagim dhe tentuan të fshehin këtë rast. Përgjegjësia dhe ndjekja penale duhet të fillojë nga mjeku kujdestar i cili edhe pas një dite ka tentuar të fsheh rastin. Përgjegjësi duhet edhe në strukturën komanduese dhe ekipet kujdestate të SPB Shkup, pasi siç dihet natën e kaluar i gjithë Shkupi ka qenë i vërshuar nga forca policore dhe askush nuk mund të na bind se policët nuk e kanë vërejtur këtë rast, ndërsa kanë vërejtur dhe ndëshkuar vepra që as nuk paraqesin vepër penale, siç janë festa e 28 Nëntorit, rënia e burive, valëvitja e flamurit dhe veprime të ngjashme.
Ky shtet definitivisht për shqiptarët po shndërrohet në një tmerr dhe diktaturë, ndërsa disa shqiptarë rijnë si vasal në kolltuqe vetëm për interesa personale e partiake.
Shqiptarët sot janë më të pambrojtur se kurrë më parë, andaj ky rast nuk është thjesht një incident por një politikë e mirëmenduar dhe organizuar nga aparati shtetëror që ushqen dhe nxit represionin ndaj shqiptarëve”, thuhet në komunikatën e Lidhjes Shqiptare.