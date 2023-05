Shqipëria zgjedh sot kryetarët e bashkive

Në Shqipëri mbahen sot (e diele) zgjedhjet lokalet ku rreth 140 kandidatë do të synojnë të marrin drejtimin e 61 bashkive në tërë Shqipërinë.

Nga ora 7:00 e mëngjesit hapen qendrat e votimit, dhe qytetarët janë ftuar të bëjnë zgjedhjen e tyre për 61 kryetarët e rinj të bashkive si edhe për përfaqësuesit e këshillave bashkiakë.

Në këto zgjedhje vendore, sipas të dhënave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, 3.650.550 shtetas shqiptarë kanë të drejtën e votës, ndërsa 122.545 zgjedhës votojnë për herë të parë. Në 61 bashki të vendit do të jenë të hapura 5.211 qendra votimi nga ora 07:00-20:00.

Në Kamëz, Vorë dhe Elbasan do të votohet në mënyrë elektronike dhe rezultati në këto bashki pritet të dalë pak minuta pas përmbylljes së procesit zgjedhor, ndërsa thuajse në të gjitha qendrat e votimit do të bëhet identifikimi elektronik i votuesve.

Në këto zgjedhje garojnë rreth 140 subjekte politike. Gara do të jetë kryesisht mes Partisë Socialiste te Shqipërisë së Edi Ramës dhe Koalicionit “Bashkë fitojmë” të Sali Berishës dhe Ilir Metës të cilët kanë kandidatët e tyre në çdo bashki.

Ndërsa, Partia Demokratike e Shqipërisë, e përfaqësuar nga Enkelejd Alibeaj, gjithashtu do të jetë në garë në disa bashki.

Në 44 bashki do të garojnë nga dy kandidatë, në 14 bashki do të jenë nga 3 kandidatë, ndërsa në Sarandë do të jenë 4 kandidatë.

Beteja kryesore do të jetë për kryeqytetin, Tiranën, ku ka gjashtë kandidatë. PS ka vendosur t’i besojë Erion Veliajt, ndërsa koalicioni Meta-Berisha i ka vënë përballë Belind Këlliçin. Ndërsa PD e Alibeajt ka kandiduar Roland Bejkon.

Këta janë kandidatët për kryetarë në 61 bashkitë e Shqipërisë:

Bashkia Tiranë

1. Arlind Qori – Partia “Lëvizja Bashkë”;

2. Marko Dajti – Partia “Fronit i Majtë”;

3. Lajla Pernaska – Partia “Drejtësi, Integrim dhe Unitet”;

4. Erion Veliaj – “Partia Socialiste e Shqipërisë”;

5. Belind Këlliçi – “Bashkë Fitojmë”

6. Roland Bejko – “Partia Demokratike”

Bashkia Belsh

1. Arif Tafani – “Partia Socialiste e Shqipërisë”;

2. Bedri Qypi – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”

Bashkia Berat

1. Zija Ismaili – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”

2. Ervin Demo – “Partia Socialiste e Shqipërisë”;

Bashkia Bulqizë

1. Defrim Fiku – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”

2. Festime Mjeshtri – “Partia Socialiste e Shqipërisë”;

Bashkia Cërrik

1. Servet Duzha – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”

2. Andis Salla – “Partia Socialiste e Shqipërisë”;

Bashkia Delvinë

1. Ilir Mehmeti – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”

2. Besmir Veli – “Partia Socialiste e Shqipërisë”;

Bashkia Devoll

1. Eduard Duro – “Partia Socialiste e Shqipërisë”;

2. Elvis Hajdërlli – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”

3. Çlirim Hoxha – kandidat i pavarur

Bashkia Dibër

1. Ismail Uka – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”

2. Naim Gazidede – “Partia Demokratike”

3. Rahim Spahiu – “Partia Socialiste e Shqipërisë”;

Bashkia Dimal

1. Gentian Meçi – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”

2. Dritan Sula – “Partia Demokratike”

3. Juliana Memaj – “Partia Socialiste e Shqipërisë”;

Bashkia Divjakë

1. Josif Gorrea – Partia Socialiste e Shqipërisë”;

2. Aurel Malko – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”;

Bashkia Dropull

1. Thanas Maneka – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”;

2. Dhimitraq Toli – “Partia Socialiste e Shqipërisë”;

Bashkia Durrës

1. Igli Cara – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”;

2. Emiriana Sako – “Partia Socialiste e Shqipërisë”;

Bashkia Elbasan

1. Gledian Llatja – “Partia Socialiste e Shqipërisë”;

2. Luçiano Boçi – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”;

Bashkia Fier

1. Evdar Kodheli – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”;

2. Eriselda Çelaj – “Partia Demokratike”;

3. Armando Subashi – “Partia Socialiste e Shqipërisë”;

Bashkia Finiq

1. Leonidha Papa – “Partia Demokratike”;

2. Leonidha Hristo – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”

3. Romeo Çakuli – Partia “Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen”;

Bashkia Fushë Arrëz

1. Fran Tuci – “Partia Socialiste e Shqipërisë”;

2. Hil Curri – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”;

Bashkia Gjirokastër

1. Dorjan Lani – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”

2. Flamur Golemi – “Partia Socialiste e Shqipërisë”;

Bashkia Gramsh

1. Hasim Çekrezi – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”

2. Besion Ajazi – “Partia Socialiste e Shqipërisë”;

Bashkia Has

1. Miftar Dauti – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”

2. Beqir Mulaj – “Partia Socialiste e Shqipërisë”;

Bashkia Himarë

1. Jorgo Goro – “Partia Socialiste e Shqipërisë”;

2. Dhionisios Alfred Beleri – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”;

Bashkia Kamëz

1. Rakip Suli – “Partia Socialiste e Shqipërisë”;

2. Bilbil Bajraktari – “Partia Demokratike”;

3. Arjan Hoxha – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”

Bashkia Kavajë

1. Fisnik Qosja – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”

2. Redjan Krali – “Partia Socialiste e Shqipërisë”;

Bashkia Këlcyrë

1. Klement Ndoni – “Partia Socialiste e Shqipërisë”;

2. Adriatik Spahiu – “Partia Demokratike”;

3. Arjan Kasaj – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”;

Bashkia Klos

1. Valbona Kola – “Partia Socialiste e Shqipërisë”;

2. Bedri Hoxha – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”;

Bashkia Kolonjë

1. Erion Isai – “Partia Socialiste e Shqipërisë”;

2. Et’hem Lumani – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”;

Bashkia Konispol

1. Ergest Dule – “Partia Socialiste e Shqipërisë”;

2. Fatmir Shero – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”;

Bashkia Korçë

1. Ledina Alolli – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”

2. Sotiraq Filo – “Partia Socialiste e Shqipërisë”

Bashkia Krujë

1. Agron Loka – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”

2. Artur Bushi – “Partia Socialiste e Shqipërisë”;

Bashkia Kuçovë

1. Kreshnik Hajdari – “Partia Socialiste e Shqipërisë”;

2. Lefter Maliqi – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”;

3. Ilirjan Koxhaj – “Partia Demokratike”;

Bashkia Kukës

1. Abedin Oruçi – “Partia për Europianizim dhe Integrimin e Shqipërisë”;

2. Admir Sinamati – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”;

3. Safet Gjici – “Partia Socialiste e Shqipërisë”;

Bashkia Kurbin

1. Behar Haxhiu – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”;

2. Majlinda Cara – “Partia Socialiste e Shqipërisë”;

Bashkia Lezhë

1. Pjerin Ndreu – “Partia Socialiste e Shqipërisë”;

2. Pashk Gjoni – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”;

Bashkia Libohovë

1. Leonard Hide – “Partia Socialiste e Shqipërisë”;

2. Adil Xhelili – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”;

Bashkia Librazhd

1. Mariglen Disha – “Partia Socialiste e Shqipërisë”;

2. Shefki Çota – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”;

Bashkia Lushnjë

1. Erisleda Sefa – “Partia Socialiste e Shqipërisë”;

2. Eduart Sharka – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”;

Bashkia Malësi e Madhe

1. Isa Ramaj – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”;

2. Tonin Marinaj – “Partia Socialiste e Shqipërisë”;

Bashkia Maliq

1. Alfred Gega – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”;

2. Gëzim Topçiu – “Partia Socialiste e Shqipërisë”;

Bashkia Mallakastër

1. Agron Kapllanaj – “Partia Demokratike”;

2. Qerim Ismailaj – “Partia Socialiste e Shqipërisë”;

3. Resmi Shanaj – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”;

Bashkia Mat

1. Skënder Gjuci – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”;

2. Agron Malaj – Partia Socialiste e Shqipërisë”;

Bashkia Memaliaj

1. Gjolek Guci – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”;

2. Albert Malaj – “Partia Socialiste e Shipërisë”;

Bashkia Mirditë

1. Ndrec Dedaj “Partia Socialiste e Shqipërisë”;

2. Albert Mëlyshi – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”;

Bashkia Patos

1. Fation Duro – “Partia Socialiste e Shqipërisë”;

2. Pranvera Rizaj – Partia Demokratike”;

3. Safije Alushaj – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”;

Bashkia Peqin

1. Mustafa Pashja – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”;

2. Bukurosh Maçi – “Partia Socialiste e Shqipërisë”;

Bashkia Përmet

1. Edmond Komino – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”;

2. Alma Hoxha – “Partia Socialiste e Shqipërisë”;

Bashkia Pogradec

1. Zini Tolozhina – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”;

2. Ilir Xhakolli – “Partia Socialiste e Shqipërisë”;

3. Rezart Laraku – “Lëvizja e Re”;

Bashkia Poliçan

1. Florian Qama – “Partia Demokratike”;

2. Behar Xhaferraj – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”;

3. Adriatik Zotkaj – “Partia Socialiste e Shqipërisë”;

Bashkia Prrenjas

1. Nuri Bleba – “Partia Socialiste e Shqipërisë”;

2. Suzana Topi – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”;

Bashkia Pukë

1. Rrok Dodaj – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”;

2. Gjon Gjonaj – “Partia Socialiste e Shqipërisë”;

Bashkia Pustec

1. Pandi Jani – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”;

2. Pali Kolefski – “Partia Socialiste e Shqipërisë”;

Bashkia Roskovec

1. Erdit Hazizaj – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”;

2. Majlinda Bufi – “Partia Socialiste e Shqipërisë”;

Bashkia Rrogozhinë

1. Edison Memolla – “Partia Socialiste e Shqipërisë”;

2. Shkëlqim Hoxha – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”;

Bashkia Sarandë

1. Skënder Muço – “Partia Demokratike”;

2. Ardit Çikuli – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”;

3. Oltion Çaçi – “Partia Socialiste e Shqipërisë”;

4. Gjergj Mërkuri – kandidat i pavarur

Bashkia Selenicë

1. Nertil Bellaj – “Partia Socialiste e Shqipërisë”;

2. Leonard Rakipaj – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”;

Bashkia Shijak

1. Elton Arbana – “Partia Socialiste e Shqipërisë”;

2. Rezeart Tusha – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”;

Bashkia Shkodër

1. Benet Beci – “Partia Socialiste e Shqipërisë”;

2. Bardh Spahia – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”;

Bashkia Skrapar

1. Euglen Mustafallari – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”;

2. Adriatik Mema – “Partia Socialiste e Shqipërisë”;

Bashkia Tepelenë

1. Sokol Guga – “Partia Demokratike”;

2. Tërmet Peçi – “Partia Socialiste e Shqipërisë”;

3. Baftjar Imeri – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”;

Bashkia Tropojë

1. Besnik Duzhaj – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”;

2. Rexhe Byberi – “Partia Socialiste e Shqipërisë”;

Bashkia Vau i Dejës

1. Klomentina Drini – “Partia Demokratike”;

2. Kristjan Shkreli – “Partia Socialiste e Shqipërisë”;

3. Zef Hila – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”;

Bashkia Vlorë

1. Hysni Sharra – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”;

2. Ermal Dredha – “Partia Socialiste e Shqipërisë”;

Bashkia Vorë

1. Blerim Shera – “Partia Socialiste e Shqipërisë”;

2. Indrit Hoxha – Koalicioni “Bashkë Fitojmë”;.