Shqipëria shpreh solidaritet me Turqinë për tërmetin më 10 gusht
Shqipëria ka shprehur solidaritet me Turqinë pas tërmetin 6.1 ballë që goditi këtë vend më 10 gusht.
Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme e Shqipërisë, publikoi në llogarinë e saj në median sociale një mesazh lidhur me tërmetin që goditi Türkiyen në të cilin shpreh solidaritet dhe uron shërimin e shpejtë të të plagosurve nga tërmeti.
“Shqipëria qëndron e bashkuar me popullin e Türkiyen pas tërmetit tragjik që goditi Balıkesirin më 10 gusht”, thuhet në mesazhin e ministrisë.
Gjithashtu në mesazhin e saj ministria thekson: “Ne vajtojmë humbjen e jetëve, shprehim solidaritetin tonë dhe u urojmë shërim të shpejtë të plagosurve, ndërsa i shprehim mbështetjen tonë të palëkundur popullit turk gjatë kësaj kohe të vështirë”.
Turqia u trondit të dielën nga një tërmet me magnitudë 6.1 ballë me një thellësi prej 11 kilometrash.
Agjencia e Menaxhimit të Fatkeqësive dhe Emergjencave tha se tërmeti ishte i përqendruar në rrethin Sındırgı të provincës Balıkesir në Türkiyen perëndimore.
Ministri i Brendshëm turk, Ali Yerlikaya tha se një person 81-vjeçar humbi jetën pasi u nxorr nga një ndërtesë e shembur. Ai nuk arriti t’u mbijetojë plagëve, pavarësisht ndërhyrjes së mjekëve.
Njëzet e nëntë të tjerë u lënduan dhe asnjëri prej tyre nuk është në rrezik për jetën.
Vlerësimet fillestare tregojnë se 16 ndërtesa në 68 lagje janë shembur si pasojë e tërmetit dhe lëkundjeve pasuese.