Shqipëria mund Letoninë dhe lë mbrapa Serbinë

Shqipëria mund Letoninë dhe lë mbrapa Serbinë

Shqipëria ka fituar 1-0 ndaj Letonisë në “Air Albania”, duke marrë 3 pikë të arta në luftën për t’u kualifikuar në Botëror.

 

Kuqezinjtë e nisën ndeshjen me shumë dëshirë, duke ushtruar presion në portën e kundërshtarit.

Për të ardhur në gjysmën e pjesës së parë, ekipi i Sylvinhos fitoi penallti. Laçi futi një top në brëndësi të zonës dhe pas një prekje të topit me dorë nga kundërshtari, arbitri nuk hezitoi duke drejtuar gishtin nga pika e bardhë. Nuk fali Asllani, i cili e ekzekutoi me mjeshtëri penalltinë.

Miqtë tentuan të reagojnë dhe “flirtuan” me golin e barazimit në fundin e fraksionit me Jurkovskis, por vetëm kaq.

Në fillimin e pjesës së dytë, Bajrami iu afrua golit, Gjimshiti shpërdoroi një rast nga fare pranë, ndërsa Broja mbetej rrezik konstant me shpërthimet e tij nga krahët.

Pavarësisht mundësive, rezultati mbeti i njëjtë. Shqipëria rikthhehet në vendin e dytë me 8 pikë, duke lënë mbrapa kështu Serbinë, e cila u mposht nga Anglia 0-4. Në krahun tjetër, Letonia është në vendin e katërt me katër pikë.

 

 

MARKETING

Të ngjajshme

Sedat Bislimi: Mjaft më me helm nga Drislla, me VLEN fillon zgjidhja për Studeniçanin

Sedat Bislimi: Mjaft më me helm nga Drislla, me VLEN fillon zgjidhja për Studeniçanin

Ramadani nga AKI sonte u takua me banorët e fshatit Krushopek – në fokus projektet jetike për zhvillimin e komunës së Sarajit

Ramadani nga AKI sonte u takua me banorët e fshatit Krushopek – në fokus projektet jetike për zhvillimin e komunës së Sarajit

Bajram Rexhepi në bashkëbisedim me banorët e fshatit Lisec

Bajram Rexhepi në bashkëbisedim me banorët e fshatit Lisec

Real Madrid bojkoton ‘Topin e Artë’ për të dytin vit radhazi, beson se Mbappe duhet të jetë në garë

Real Madrid bojkoton ‘Topin e Artë’ për të dytin vit radhazi, beson se Mbappe duhet të jetë në garë

Bujar Osmani: Dy kopshte të reja në Çair, kemi planin dhe lokacionet gati

Bujar Osmani: Dy kopshte të reja në Çair, kemi planin dhe lokacionet gati

Bujar Osmani: Aleanca Kombëtare për Integrim po ngrihet në një forcë të bashkuar, të fortë dhe inspiruese

Bujar Osmani: Aleanca Kombëtare për Integrim po ngrihet në një forcë të bashkuar, të fortë dhe inspiruese