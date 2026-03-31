Shqipëria mposhtet 0-1 nga Ukraina në miqësoren e Valencias
MARKETING
Kombëtarja shqiptare është mposhtur minimalisht me rezultatin 0-1 nga Ukraina në ndeshjen miqësore të zhvilluar në Valencia.
MARKETING
Pas një pjese të parë të balancuar, e cila u mbyll pa gola, ishte Ukraina që gjeti avantazhin menjëherë në startin e pjesës së dytë. Në minutën e 46’, Oleksiy Khutsulyak shfrytëzoi një harkim nga krahu i majtë dhe me kokë mposhti Thomas Strakoshën, duke realizuar golin e vetëm të takimit.
Gjatë pjesës së parë, të dyja skuadrat krijuan raste të mira shënimi, por portierët Strakosha dhe Riznyk u treguan vendimtarë. Ukraina ishte disi më këmbëngulëse në ndërtimin e lojës, me tentativa nga Malinovskyi dhe Yarmolenko, ndërsa për Shqipërinë rrezikuan Broja dhe Uzuni.
Në pjesën e dytë, kuqezinjtë provuan të reagojnë dhe patën një mundësi të artë me Uzunin në minutën e 79’, por pa arritur të gjejnë rrugën e rrjetës. Nga ana tjetër, Ukraina ishte pranë golit të dytë në minutën e 70’, por goditja e Shaparenkos u ndal nga shtylla.
Në minutat e fundit, mbrojtja shqiptare hasi vështirësi përballë sulmeve të njëpasnjëshme të ukrainasve, megjithatë rezultati mbeti i pandryshuar deri në vërshëllimën përfundimtare.
Trajneri Silvinjo bëri disa ndryshime gjatë ndeshjes për të freskuar skuadrën.