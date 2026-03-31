Shqipëria mposhtet 0-1 nga Ukraina në miqësoren e Valencias

Kombëtarja shqiptare është mposhtur minimalisht me rezultatin 0-1 nga Ukraina në ndeshjen miqësore të zhvilluar në Valencia.

Pas një pjese të parë të balancuar, e cila u mbyll pa gola, ishte Ukraina që gjeti avantazhin menjëherë në startin e pjesës së dytë. Në minutën e 46’, Oleksiy Khutsulyak shfrytëzoi një harkim nga krahu i majtë dhe me kokë mposhti Thomas Strakoshën, duke realizuar golin e vetëm të takimit.

Gjatë pjesës së parë, të dyja skuadrat krijuan raste të mira shënimi, por portierët Strakosha dhe Riznyk u treguan vendimtarë. Ukraina ishte disi më këmbëngulëse në ndërtimin e lojës, me tentativa nga Malinovskyi dhe Yarmolenko, ndërsa për Shqipërinë rrezikuan Broja dhe Uzuni.

Në pjesën e dytë, kuqezinjtë provuan të reagojnë dhe patën një mundësi të artë me Uzunin në minutën e 79’, por pa arritur të gjejnë rrugën e rrjetës. Nga ana tjetër, Ukraina ishte pranë golit të dytë në minutën e 70’, por goditja e Shaparenkos u ndal nga shtylla.

Në minutat e fundit, mbrojtja shqiptare hasi vështirësi përballë sulmeve të njëpasnjëshme të ukrainasve, megjithatë rezultati mbeti i pandryshuar deri në vërshëllimën përfundimtare.

Trajneri Silvinjo bëri disa ndryshime gjatë ndeshjes për të freskuar skuadrën.

Bosnja dhe Hercegovina shkroi histori, eliminon Italinë, kualifikohet në Botëror

Bosnja dhe Hercegovina shkroi histori, eliminon Italinë, kualifikohet në Botëror

“Nuk ia dolëm, por gjithmonë krenar me djemtë tanë”, reagimi i FFK-së pas humbjes së Kosovës

“Nuk ia dolëm, por gjithmonë krenar me djemtë tanë”, reagimi i FFK-së pas humbjes së Kosovës

Sedlloski: Më pëlqeu debutimi i Imran Fetait

Sedlloski: Më pëlqeu debutimi i Imran Fetait

Merr fund ëndrra: Kosova mposhtet nga Turqia në finale të playoff-it për Kupën e Botës

Merr fund ëndrra: Kosova mposhtet nga Turqia në finale të playoff-it për Kupën e Botës

Maqedonia e Veriut barazon pa gola në miqësore me Irlandën

Maqedonia e Veriut barazon pa gola në miqësore me Irlandën

Turqia në epërsi 1-0 ndaj Kosovës

Turqia në epërsi 1-0 ndaj Kosovës